Никакого сахара и макарон: Холли Берри раскрыла секреты своего питания

Актриса является поклонницей кетогенной диеты

Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry

На своей странице в Instagram Холли Берри регулярно делится секретами питания и тренировок. 52-летняя голливудская актриса не скрывает, что придерживается кетогенной диеты которая, по ее мнению, является лучшим выбором для безопасного и плавного снижения веса.

Обычно Холли начинает свой день со свекольного сока с порошковыми пищевыми добавками, а затем съедает горсть зеленой фасоли с болоньезе на обед.

Перекусывает звезда помидорами черри, фаршированными сыром, и зеленым луком, а на ужин ест запеченную рыбу, оливковую сальсу и пюре из цветной капусты.

"Я действительно не ем макароны и не употребляю сахар", – сказала она People. "Я ем мясо, люблю курицу, говядину и много овощей".

Холли Берри активно занимается спортом

Актриса подчеркнула, что такой рацион подходит ей как диабетику.

"Я целый день ем полезные жиры, авокадо, растительное масло, кокосовое масло и использую сливочное масло, но сахара в меню у меня нет. Поэтому, когда ваше тело научится сжигать жиры, оно постоянно будет находиться в режиме сжигания жира – вот в чем секрет", – сказала Холли Берри.

Ей даже удалось составить семейный рацион для своих детей – 10-летней Налы и 5-летнего Масео.

"Мои дети любят фаршированные половинки цуккини. Это мой ответ на фаршированный запеченный картофель", – сказала актриса. "Им это нравится".

Но прежде чем прыгать на эту подножку, поговорите с профессионалом. Особенно, если у вас есть хронические заболевания, такие как диабет 2 типа.

Если вы выбираете кетогенную диету, это следует делать под клиническим наблюдением – под руководством медицинского работника, такого как аккредитованный практикующий диетолог. И как всегда, когда речь идет о питании, важно помнить, что не существует единого принципа, подходящего всем.

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