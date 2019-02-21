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Никакого сахара и макарон: Холли Берри раскрыла секреты своего питания

Актриса является поклонницей кетогенной диеты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Холли Берри
Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry

На своей странице в Instagram Холли Берри регулярно делится секретами питания и тренировок. 52-летняя голливудская актриса не скрывает, что придерживается кетогенной диеты которая, по ее мнению, является лучшим выбором для безопасного и плавного снижения веса.

Обычно Холли начинает свой день со свекольного сока с порошковыми пищевыми добавками, а затем съедает горсть зеленой фасоли с болоньезе на обед.

Перекусывает звезда помидорами черри, фаршированными сыром, и зеленым луком, а на ужин ест запеченную рыбу, оливковую сальсу и пюре из цветной капусты.

"Я действительно не ем макароны и не употребляю сахар", – сказала она People. "Я ем мясо, люблю курицу, говядину и много овощей".

Холли Берри активно занимается спортом
Холли Берри активно занимается спортом

Актриса подчеркнула, что такой рацион подходит ей как диабетику.

"Я целый день ем полезные жиры, авокадо, растительное масло, кокосовое масло и использую сливочное масло, но сахара в меню у меня нет. Поэтому, когда ваше тело научится сжигать жиры, оно постоянно будет находиться в режиме сжигания жира – вот в чем секрет", – сказала Холли Берри.

Ей даже удалось составить семейный рацион для своих детей – 10-летней Налы и 5-летнего Масео.

"Мои дети любят фаршированные половинки цуккини. Это мой ответ на фаршированный запеченный картофель", – сказала актриса. "Им это нравится".

Но прежде чем прыгать на эту подножку, поговорите с профессионалом. Особенно, если у вас есть хронические заболевания, такие как диабет 2 типа.

Если вы выбираете кетогенную диету, это следует делать под клиническим наблюдением – под руководством медицинского работника, такого как аккредитованный практикующий диетолог. И как всегда, когда речь идет о питании, важно помнить, что не существует единого принципа, подходящего всем.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде йоги для здоровья. Сайт "Сегодня" также делился советами, которые помогут вам избавиться от целлюлита.

Смотрите видео о секретах молодости Холли Берри:

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Источник: Сегодня
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