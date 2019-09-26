"Никого из вас не хочу слушать": участница "Зважені та щасливі" оскандалилась в 5 выпуске

Модель XL покинула проект и поругалась со всеми участниками

Рима Пенджиева покинула "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

В пятом выпуске "Зважені та щасливі", который вышел в этот четверг, 26 сентября, шоу покинула самая скандальная участница. XL модель Рима Пенджиева уступила место Лале, а перед уходом нахамила всем участникам проекта.

Очередная женская неделя самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" не обошлась без скандалов. Подопечная тренера Марины Боржемской уже в начале выпуска отказалась участвовать в испытании, благодаря чему заработала штрафные килограммы.

Напомним, что Рима Пенджиева не смогла ужиться со своим напарником Евгением Москаленко, и он еще на прошлой неделе ушел в пару к другой участнице – Тамаре Мумладзе.

Рима Пенджиева и Евгений Москаленко Фото: пресс-служба СТБ

Во время взвешивания оказалось, что Пенджиева не скинула за неделю ни одного килограмма, а потому она оказалась под желтой линией. Компанию Риме составила Лала.

Своенравная Рима решила избежать голосования и заявила, что покидает проект, уступая место сопернице. "Если бы я захотела, я могла быть победителем. Но у меня не сложились отношения с коллективом, поэтому я хочу уступить место Лале", – сказала Пенджиева, вызвав бурю негодования и других "зважених".

Шокированные участники проекта назвали поступок Римы "показухой" и раскритиковали ее. "Сегодняшний твой поступок это красивая вишенка на торте под прикрытием благородности", – сказала "коричневая" Тамара. На это Пенджиева ответила весьма резко: "Мне ... на твое мнение. Ни одного из вас я не хочу слушать. Мне на важно мнение никого из вас".

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Рима Пенджиева пришла на проект с весом 122 кг. Набор веса 32-летняя модель, которая до 17 лет весила 57 кг, связывает с началом половой жизни и гормональной перестройкой.

А что вы думаете о вылете Римы Пенджиевой из проекта "Зважені та щасливі"?

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