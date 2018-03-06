Новый медосмотр для водителей 2018: что изменится

Медицинский осмотр для украинцев-водителей в 2018 году изменится. Опубликованный недавно Министерством здравоохранения проект указа, в котором содержится перечень медицинских противопоказаний для кандидатов в водители и водителей, вызвал немало споров.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что украинским водителям придется менять права: как это будет работать.

На самом деле, медосмотр для водителей давно является чисто формальной и коррупционной процедурой. Справку о прохождении медицинского осмотра можно приобрести в поликлиниках, киосках у некоторых сервисных центров МВД, даже заказать по интернету. О реальном медицинское обследование речь не идет – наличие справки для тех, кто впервые получает водительские права, открывает новую категорию, или восстанавливает утраченные "права" давно стала чисто коррупционной составляющей, пишет "24 канал".

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Многих водителей такая ситуация устраивала, ведь цена справки была невысокой – от 150 до 250 гривен, а ее получение не занимало много времени. Медицинская реформа, вероятно, призвана изменить такую ситуацию. Поэтому и появился на свет проект приказа МЗ с противопоказаниями для вождения.

Медицинские противопоказания для управления транспортом:

На самом деле список медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами значительно изменился. Также был изменен принцип градации по категориям. В предлагаемом МЗ документе есть только две градации – для частного транспорта и для коммерческого транспорта. В действующем сейчас приказе отдельно прописаны требования к водителям мотоциклов, автомобилей, грузовиков, автобусов, трейлеров, трамваев и троллейбусов.

В обеих редакциях наибольшее количество ограничений касается болезней глаз, но действующий документ запрещает управления легковыми автомобилями в том случае, если искусственный хрусталик установлено хотя бы на одном глазу, а новая редакция этот случай не регламентирует. Также действующая редакция запрещает садиться за руль в случае нарушения цветоощущения, а новая редакция отмечает, что нарушение ощущения цвета допускаются.

Действующая редакция запрещает садиться за руль легкового автомобиля при любом нарушении функций вестибулярного аппарата, а в новой редакции таких ограничений нет. В существующей редакции есть прямой запрет на управление легковыми автомобилями при наличии хронических психических заболеваний и состояний, которые приравниваются к ним. Новая редакция содержит четкий список диагнозов таких заболеваний.

Сейчас запрещено управления легковым автомобилем людям, страдающим сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также имеют рост меньше 150 сантиметров. В новой редакции такие нормативы отсутствуют. Также новый перечень болезней дает врачам больше свободы. При многих недугах и даже инвалидности допуск к управлению легковым автомобилем возможен в индивидуальном порядке.

Итак, как видим, предложенная Минздравом новая редакция документа теоретически должна упростить прохождение медицинского осмотра и предоставить возможность управлять автотранспортом большему количеству людей. Но существующая сейчас коррупционная схема выгодна многим водителям и медикам. Как будет Министерство здравоохранения бороться с такой ситуацией, пока неизвестно. Нет даже обоснования для подобных нововведений. Ведь статистика ДТП, которые возникли по вине непригодных к вождению лиц по состоянию здоровья, пока отсутствует.

Напомним, какие новшества ждут водителей: ограничение скорости до 50 км/ч и регулярная замена шин.