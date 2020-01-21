Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться

Китайские врачи подтвердили, что новый вид вируса передается от человека к человеку

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Всемирная организация здравоохранения не на шутку встревожена вспышкой пневмонии в Китае, которая была вызвана новым видом коронавируса. На данный момент есть информация о 291 заболевших. Из них только 139 человек заболело в последние выходные. На данный момент подтверждено 4 летальных исхода. В последние дни вирус вышел за пределы Китая, уже зафиксированы случаи заболевания в Таиланде, Южной Корее и Японии. Британские эксперты считают, что китайские врачи замалчивают реальную цифру заболевших и на самом деле их может быть около 1700.

Коронавирус передается от человека человеку. Смотрите в сюжете.

Видео: Reuters

Что же известно о новом виде вируса и чего стоит опасаться. Об этом рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Новый вид вируса. Коронавирусы – это семейство одноцепочечных положительных РНК-вирусов. Члены этой группы включают коронавирусы и торовирусы. Оба способны вызывать респираторные и кишечные инфекции у людей и других позвоночных животных (торовирусы). Ранее было известно всего 6 видов короновируса, которыми могли заразиться люди. Именно поэтому китайские врачи не стали бить тревогу, когда в городе Ухань в декабре 2019 года началась вспышка вирусной пневмонии, поскольку были уверены, что это один из известных возбудителей. Но при лабораторных исследованиях выяснилось: штамм короновируса, вызвавший вспышку, не знаком медицине. Только 7 января стало известно, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. Ему дали название 2019-nCoV.

В чем опасность. Коронавирусы чаще всего поражают животных. И на самом деле большая часть этих вирусов не опасна и заболевания, которые они вызывают, протекают в легкой форме. Раньше, кстати, считалось, что коронавриус больше "любит" желудочно-кишечный тракт, а не легкие. Но есть исключения. Все помнят атипичную пневмонию, которая бушевала в 2002-2003 годах. Тогда заболевание очень быстро распространилось с территории Китая на соседние страны. Всего было зарегистрировано 8437 заболевших, из них 813 умерло. Атипичная пневмония была вызвана коронавирусом SARS или ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром) и была опасна тем, что вирус быстро разрушал легочные альвеолы. Поэтому самая главная опасность в том, что короновирус непредсказуемый, от него нет вакцины и он постоянно мутирует. Ученые просто не успевают изучаться все новые и новые штаммы. Существует версия, что на самом деле все виды коронавирусов давно существуют и иногда сильно активничают. Просто раньше их не диагностировали.

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Пути передачи. Люди, заболевшие в Китае пневмонией, скорее всего, заразились через животных. Ученые предполагают, что источником стали животные, продающиеся на рынке морепродуктов в городе Ухань. Это могли быть куры, кролики, змеи или морские млекопитающие. Раньше предполагалось, что вирус не передается от человека к человеку. Об этом даже официально заявляли китайские чиновники. Но недавно это пришлось опровергнуть. Новый вид коронавируса таки передается от человека к человеку. Ведь уже 15 врачей из клиники города Ухань заразились вирусом. Коронавирус передается воздушно-капельным и орально-фекальным путем.

Симптомы коронавируса. Начинается вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, очень остро: высокая температура, тахикардия, одышка, частое дыхание, слабость, апатия, мышечные боли. Главная особенность нового вида коронавируса – очень стремительное течение. По данным китайских врачей инкубационный период заболевания составляет всего 2-3 дня.

Прогнозы и лечение. Специального лечения от данного вида вируса пока не существует. Все лекарственные мероприятия направлены на уменьшение симптомов и облегчение состояние больного. Кстати, американские ученые уже приступили к разработке вакцины от коронавируса нового вида 2019-nCoV. После всех исследований и испытаний она будет готова не раньше, чем через год. Но вирус можно победить. Об этом свидетельствует тот факт, что много людей в Китае благополучно выздоровели и уже выписаны из больниц.

Меры безопасности. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует не посещать в ближайшее время Китай и регионы, где были зафиксированы случаи вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом. Мясо, яйца, птицу и рыбу перед употреблением в пищу подвергайте хорошей термообработке. Не игнорируйте правила личной гигиены: тщательно мойте руки после улицы, транспорта. При малейших симптомах, напоминающих грипп или воспаление легких, обращайтесь к врачу.

В Украине, в Тернополе тоже активизировалась вирусная пневмония. Но она была вызвана классическими видами вирусов. Врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться от гриппа! На все 100% от заболевания это не убережет, зато спасет от тяжелых осложнений, например, от вирусной пневмонии.

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