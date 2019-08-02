Нутрициолог София Рожко: как экспресс-диеты влияют на здоровье

По мнению эксперта, похудеть и сохранить результат с помощью диеты невозможно

София Рожко Фото: Олег Батрак

Чтобы подтянуть кожу и привести тело в тонус, нужно хорошенько поработать над собой. Однако многие считают, что определенного результата можно достичь более простым способом – с помощью экспресс-диеты. Но полезны ли такие диеты для здоровья, Сегодня.Lifestyle узнавали у дипломированного нутрициолога ирландского Institute of Health Sciences Софии Рожко.

Вся правда про кетодиету – смотрите видео:

"Результата можно достичь (с помощью экспресс-диеты – ред.), но только, если у вас два лишних килограмма, и вам нужно срочно подготовиться к морю. Один раз это может пройти безболезненно. Но если вы это делаете систематически, то с каждым разом у вас будет хуже результат, а дальше – гормональный сбой, отсутствие цикла и т.д. Если мы говорим о большом весе – 5-15 кг – считайте, что это невозможно от слова "совсем". Похудеть и сохранить результат диетой невозможно", – рассказала София Рожко.

Похудеть и сохранить результат с помощью диеты невозможно

По словам эксперта, чтобы держать себя в форме, нужно работать над своим телом каждый день.

"Нужно понимать, что вопрос красивой фигуры – это вопрос каждого дня. Я, например, занимаюсь спортом, питаюсь правильно уже более 6 лет, и это постоянный процесс: если я с него выпаду на месяц, я также, как и все остальные люди, потеряю результат. Нужно каждодневно это делать", – отметила нутрициолог.

Напомним, ранее София Рожко рассказала о трех главных правилах здорового питания. Также читайте полное эксклюзивное интервью с Софией Рожко по ссылке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram