Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нужен сон, секс и еда. Как поднять настроение и сохранить фигуру в прохладный период

Сегодня, 11:33

Психологи выделяют еще один важный фактор – настроение

На улице температура снижается, а у людей прибавляются килограммы. Но, оказывается, таки есть возможность сохранить фигуру без изнурительных диет и дополнительных физических нагрузок. Так, если снизить температуру в помещении – можно похудеть. А еще вес человека зависит от того, какой температуры пищу он употребляет – уверяют ученые.

Почему мы стремительно набираем вес в холодный период и как держать аппетит под контролем, рассказали в студии "Ранку з Україною" психолог Оксана Сашенко и диетолог Карина Дайнеко.

Причины повышения аппетита в холодное время

via GIPHY

Первая причина повышенного аппетита в осенне-зимний период – генетика. У многих людей остался так называемый ген накопления. Он связан с набором веса тела во время холодов. И именно он помогал нашим предкам выжить в самые лютые морозы. Еще одна причина – недостаток витаминов. Последние исследования показали, что витамин D отвечает не только за наш иммунитет, но и за наличие лишних килограммов на талии. Стоит делать акцент на продуктах с витамином С, а это квашеные овощи, цитрусовые, киви, а также замороженные ягоды и зелень.

Психологи выделяют еще один фактор – настроение. Он особенно остро реагирует на смену времен года. Организм начинает стрессовать.

Чтобы избавиться от стрессового состояния, организму нужен сон, секс и еда.

А поскольку последний пункт самый доступный, то и лишние килограммы – гарантированы.

"Есть исследования, которые показывают, что у людей, у которых все в порядке с сексуальной активностью и с отношениями с любимым человеком – гораздо меньше потребность в том, чтобы компенсировать недостаток удовольствия через пищу", – комментирует психолог Оксана Сашенко.

Еще одно удовольствие – это перекусы между основными приемами пищи.

Читайте также:
Кето диета: диетолог пояснила, как есть жирную еду и худеть

"Вот такие, казалось бы, небольшие и безвредные перекусы в течение дня, как, например, печенье к чаю или кусочек шоколада, пирожное, булочка, за месяц могут вылиться в лишние килограммы", – отмечает диетолог Карина Дайнеко.

Не менее важна и температура того, что мы употребляем. Холодная или наоборот горячая пища отрицательно влияет на размеры нашего тела, потому что организм не понимает, когда он реально насыщается.

"Большую насыщаемость нам дают теплые продукты и согреваться в течении дня лучше теплой водой, водой комнатной температуры и различными теплыми напитками – черным или зеленым травяными чаями", – отметила диетолог.

Как держать аппетит под контролем

via GIPHY

Чтобы держать свой аппетит под контролем, надо всего-навсего отказаться от дополнительной глюкозы. Или же воспользоваться советом психолога.

"По меньшей мере 10 пальцев наслаждения и удовольствия – 10 вещей, которые принесут мне радость и счастье. Возможно, послушать любимую музыку или посмотреть записи концерта, пообщаться, прогуляться и подышать свежим воздухом, почитать любимые цитаты из книги, посмотреть любимый фильм – чем больше будет таких источников удовлетворения, тем меньше организм потребует компенсировать это через пищу", – рассказала психолог.

Еще одна терапия – цветом! Чем больше в нашем окружении будет теплых оттенков, тем лучше организм будет синтезировать радость. И чем больше мы контактируем с этими цветами через пищу, одежду или творческие проявления, тем меньше потребности в излишней пище.

Какие главные плюсы и минусы кетодиеты – смотрите видео:

Ранее мы выясняли все про психологию похудения. Главные причины, почему не получается сбросить вес.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Самую дорогую специю в мире выращивают на Херсонщине: сколько стоит шафран Девушка 15 лет подряд ела только чипсы и куриное мясо. Посмотрите, как она выглядит сейчас (фото) Как правильно есть инжир: инструкция от эксперта по этикету Сколько стоит самый дорогой борщ в Киеве? Мы попробовали со страусиным мясом - репортаж
еда диета похудение настроение
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников

Популярные статьи

Сегодня, 11:12Афиша

Энн Хэтэуэй – 38: ТОП-5 ролей голливудской актрисы

Сегодня, 05:32Психология

Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

Вчера, 14:48Events

День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

Вчера, 12:40Афиша

Именинник дня — Леонардо Ди Каприо: 10 впечатляющих ролей оскароносного актера

Вчера, 11:12Fun

Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни

Вчера, 05:06Психология

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

10 ноябряFun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

10 ноябряШоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии: "Я наслаждаюсь"

10 ноябряEvents

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

10 ноябряШоу-бизнес

"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

10 ноябряFun

80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

10 ноябряFun

Три женщины и один мужчина занялись сексом посреди парка (фото)

9 ноябряWellness

ТОП-10 продуктов, снижающих уровень плохого холестерина

9 ноябряEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

9 ноябряFood

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

9 ноябряШоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

Новости партнеров

Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины покинула страну
"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины покинула страну
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Кайли Дженнер заворожила своими завидными объемами в тонком топе
Кайли Дженнер заворожила своими завидными объемами в тонком топе
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять