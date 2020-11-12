Нужен сон, секс и еда. Как поднять настроение и сохранить фигуру в прохладный период

Психологи выделяют еще один важный фактор – настроение

На улице температура снижается, а у людей прибавляются килограммы. Но, оказывается, таки есть возможность сохранить фигуру без изнурительных диет и дополнительных физических нагрузок. Так, если снизить температуру в помещении – можно похудеть. А еще вес человека зависит от того, какой температуры пищу он употребляет – уверяют ученые.

Почему мы стремительно набираем вес в холодный период и как держать аппетит под контролем, рассказали в студии "Ранку з Україною" психолог Оксана Сашенко и диетолог Карина Дайнеко.

Причины повышения аппетита в холодное время

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Первая причина повышенного аппетита в осенне-зимний период – генетика. У многих людей остался так называемый ген накопления. Он связан с набором веса тела во время холодов. И именно он помогал нашим предкам выжить в самые лютые морозы. Еще одна причина – недостаток витаминов. Последние исследования показали, что витамин D отвечает не только за наш иммунитет, но и за наличие лишних килограммов на талии. Стоит делать акцент на продуктах с витамином С, а это квашеные овощи, цитрусовые, киви, а также замороженные ягоды и зелень.

Психологи выделяют еще один фактор – настроение. Он особенно остро реагирует на смену времен года. Организм начинает стрессовать.

Чтобы избавиться от стрессового состояния, организму нужен сон, секс и еда.

А поскольку последний пункт самый доступный, то и лишние килограммы – гарантированы.

"Есть исследования, которые показывают, что у людей, у которых все в порядке с сексуальной активностью и с отношениями с любимым человеком – гораздо меньше потребность в том, чтобы компенсировать недостаток удовольствия через пищу", – комментирует психолог Оксана Сашенко.

Еще одно удовольствие – это перекусы между основными приемами пищи.

"Вот такие, казалось бы, небольшие и безвредные перекусы в течение дня, как, например, печенье к чаю или кусочек шоколада, пирожное, булочка, за месяц могут вылиться в лишние килограммы", – отмечает диетолог Карина Дайнеко.

Не менее важна и температура того, что мы употребляем. Холодная или наоборот горячая пища отрицательно влияет на размеры нашего тела, потому что организм не понимает, когда он реально насыщается.

"Большую насыщаемость нам дают теплые продукты и согреваться в течении дня лучше теплой водой, водой комнатной температуры и различными теплыми напитками – черным или зеленым травяными чаями", – отметила диетолог.

Как держать аппетит под контролем

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Чтобы держать свой аппетит под контролем, надо всего-навсего отказаться от дополнительной глюкозы. Или же воспользоваться советом психолога.

"По меньшей мере 10 пальцев наслаждения и удовольствия – 10 вещей, которые принесут мне радость и счастье. Возможно, послушать любимую музыку или посмотреть записи концерта, пообщаться, прогуляться и подышать свежим воздухом, почитать любимые цитаты из книги, посмотреть любимый фильм – чем больше будет таких источников удовлетворения, тем меньше организм потребует компенсировать это через пищу", – рассказала психолог.

Еще одна терапия – цветом! Чем больше в нашем окружении будет теплых оттенков, тем лучше организм будет синтезировать радость. И чем больше мы контактируем с этими цветами через пищу, одежду или творческие проявления, тем меньше потребности в излишней пище.

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