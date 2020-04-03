Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

О пользе теплой воды: нужно ли ее пить натощак

Как заставить желудок правильно работать

Анна Педан
Сегодня, 15:48

В последнее время диетологи и гастроэнтерологи советуют своим пациентам пить утром натощак стакан теплой воды. Она должна быть именно теплой, ни в коем случае не горячей. Пить ее надо обязательно за час до завтрака. Подробнее о пользе приема теплой воды по утрам рассказывает гастроэнтеролог, эксперт по правильному питанию Ирина Казимир.

Часто прием теплой воды по утрам называют японским методом. Там принято, утром натощак принимать 150-250 миллилитров теплой воды (+38-40 °С). Обязательно условие – вода должна быть качественной, без минеральных примесей, но и не дистиллированная.

Пить теплую воду утром натощак полезно для здоровья
Пить теплую воду утром натощак полезно для здоровья
Фото: freepik.com

Польза теплой воды натощак

  • Считается, что это способствует хорошей работе кишечника, профилактике запоров, выделению внутренних токсинов. Теплое питье быстро проникает из желудка в кишечник, в отличие от холодной воды.
  • Теплая вода тренирует почки, очищает мочевыводящие пути, вымывая из них застойную жидкость.
  • Очищающие функции, перечисленные выше, придают здоровый цвет и молодость коже. Омолаживают организм в целом, улучшают иммунитет, помогают костно-суставной системе.
  • Вода, разбавляя желудочный сок, снижает аппетит, усиливает обмен веществ, помогая в борьбе с избыточным весом при ожирении. Конечно, в сочетании с соблюдением обязательной низкокалорийной диеты и физических нагрузок.
  • Теплая вода натощак призвана разжижать мокроту при хронических заболеваниях бронхолегочной системы, хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, сухом кашле.
  • Вода способствует устранению спазмов гладких и поперечно-полосатых мышц. Вода улучшает терморегуляцию организма, порой даже при повышении температуры, вызванной неврозом (термоневроз).

Какая минеральная вода лучше: дорогая или дешевая? Смотрите в нашем сюжете:

От простой теплой воды никаких побочных эффектов быть не должно, разве что усиление отеков при склонности к ним. Вода в избытке в течение дня и утром натощак весьма нежелательна при сердечной и почечной недостаточности.

А вот горячую воду пить не нужно. Доказано, что она может обжечь полость рта и пищевод, тем самым усиливая риск злокачественного перерождения клеток.

Напомним, ранее мы писали о семи продуктах-антиоксидантах, которые способствуют оздоровлению легких.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Почему по утрам стоит пить теплую воду с лимоном Новый фуд-тренд: коралловая вода для похудения Газировка убивает: доказана смертельная опасность сладких напитков Горчичники, перцовый пластырь или вода с лимоном: чем гарантированно прогнать болезни Холодная или теплая: какая вода лучше подходит для умывания
вода желудок питьевая вода оздоровление теплая вода
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Казка на тарілці: 6 рецептів дерунів, від яких не відірватися
Казка на тарілці: 6 рецептів дерунів, від яких не відірватися
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Food

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

День рождения Анастасии Заворотнюк: как складывалась жизнь звезды "Моей прекрасной няни"

Вчера, 20:05Техно

Коронавирус можно диагностировать по запаху кожи

Вчера, 18:13Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 15:18Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

1 апреляFun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

1 апреляШоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

1 апреляLifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

1 апреляEvents

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

1 апреляFood

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

1 апреляFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляEvents

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

1 апреляТехно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

Новости партнеров

Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Донька Полякової Маша вперше показала романтику з бойфрендом
Донька Полякової Маша вперше показала романтику з бойфрендом
Певец Игорь Николаев заразился коронавирусом
Певец Игорь Николаев заразился коронавирусом
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Котлеты с овсяными хлопьями: рецепт с фото и видео
Котлеты с овсяными хлопьями: рецепт с фото и видео
Самые красивые бегуньи из Instagram: украинская богиня. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: украинская богиня. Фото
Названа самая грязная поверхность, к которой прикасается человек
Названа самая грязная поверхность, к которой прикасается человек
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем