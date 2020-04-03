О пользе теплой воды: нужно ли ее пить натощак
Как заставить желудок правильно работать
В последнее время диетологи и гастроэнтерологи советуют своим пациентам пить утром натощак стакан теплой воды. Она должна быть именно теплой, ни в коем случае не горячей. Пить ее надо обязательно за час до завтрака. Подробнее о пользе приема теплой воды по утрам рассказывает гастроэнтеролог, эксперт по правильному питанию Ирина Казимир.
Часто прием теплой воды по утрам называют японским методом. Там принято, утром натощак принимать 150-250 миллилитров теплой воды (+38-40 °С). Обязательно условие – вода должна быть качественной, без минеральных примесей, но и не дистиллированная.
- Считается, что это способствует хорошей работе кишечника, профилактике запоров, выделению внутренних токсинов. Теплое питье быстро проникает из желудка в кишечник, в отличие от холодной воды.
- Теплая вода тренирует почки, очищает мочевыводящие пути, вымывая из них застойную жидкость.
- Очищающие функции, перечисленные выше, придают здоровый цвет и молодость коже. Омолаживают организм в целом, улучшают иммунитет, помогают костно-суставной системе.
- Вода, разбавляя желудочный сок, снижает аппетит, усиливает обмен веществ, помогая в борьбе с избыточным весом при ожирении. Конечно, в сочетании с соблюдением обязательной низкокалорийной диеты и физических нагрузок.
- Теплая вода натощак призвана разжижать мокроту при хронических заболеваниях бронхолегочной системы, хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, сухом кашле.
- Вода способствует устранению спазмов гладких и поперечно-полосатых мышц. Вода улучшает терморегуляцию организма, порой даже при повышении температуры, вызванной неврозом (термоневроз).
Какая минеральная вода лучше: дорогая или дешевая? Смотрите в нашем сюжете:
От простой теплой воды никаких побочных эффектов быть не должно, разве что усиление отеков при склонности к ним. Вода в избытке в течение дня и утром натощак весьма нежелательна при сердечной и почечной недостаточности.
А вот горячую воду пить не нужно. Доказано, что она может обжечь полость рта и пищевод, тем самым усиливая риск злокачественного перерождения клеток.
Напомним, ранее мы писали о семи продуктах-антиоксидантах, которые способствуют оздоровлению легких.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное