О пользе теплой воды: нужно ли ее пить натощак

Как заставить желудок правильно работать

В последнее время диетологи и гастроэнтерологи советуют своим пациентам пить утром натощак стакан теплой воды. Она должна быть именно теплой, ни в коем случае не горячей. Пить ее надо обязательно за час до завтрака. Подробнее о пользе приема теплой воды по утрам рассказывает гастроэнтеролог, эксперт по правильному питанию Ирина Казимир.

Часто прием теплой воды по утрам называют японским методом. Там принято, утром натощак принимать 150-250 миллилитров теплой воды (+38-40 °С). Обязательно условие – вода должна быть качественной, без минеральных примесей, но и не дистиллированная.

Пить теплую воду утром натощак полезно для здоровья Фото: freepik.com

Польза теплой воды натощак

Считается, что это способствует хорошей работе кишечника, профилактике запоров, выделению внутренних токсинов. Теплое питье быстро проникает из желудка в кишечник, в отличие от холодной воды.

Теплая вода тренирует почки, очищает мочевыводящие пути, вымывая из них застойную жидкость.

Очищающие функции, перечисленные выше, придают здоровый цвет и молодость коже. Омолаживают организм в целом, улучшают иммунитет, помогают костно-суставной системе.

Вода, разбавляя желудочный сок, снижает аппетит, усиливает обмен веществ, помогая в борьбе с избыточным весом при ожирении. Конечно, в сочетании с соблюдением обязательной низкокалорийной диеты и физических нагрузок.

Теплая вода натощак призвана разжижать мокроту при хронических заболеваниях бронхолегочной системы, хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, сухом кашле.

Вода способствует устранению спазмов гладких и поперечно-полосатых мышц. Вода улучшает терморегуляцию организма, порой даже при повышении температуры, вызванной неврозом (термоневроз).

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От простой теплой воды никаких побочных эффектов быть не должно, разве что усиление отеков при склонности к ним. Вода в избытке в течение дня и утром натощак весьма нежелательна при сердечной и почечной недостаточности.

А вот горячую воду пить не нужно. Доказано, что она может обжечь полость рта и пищевод, тем самым усиливая риск злокачественного перерождения клеток.

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