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Об этом не говорят вслух: что такое климакс

Сегодня, 15:47

Природные изменения в организме происходят у каждой женщины – как легче их перенести

Иногда некоторые темы женского здоровья табуированы в обществе. Названия естественных процессов часто заменяются другими фразами, а упоминание в беседе может спровоцировать недопонимание иногда даже осуждение. Климакс — это нормальное состояние организма женщины и о нем не стоит стыдиться говорить или игнорировать.

Климакс. Что это такое?

Еще до появления на свет в организме каждой девочки закладывается определенные количество яйцеклеток (у каждой индивидуально). Ежемесячный цикл на протяжении нескольких десятков лет "истощает" запас яйцеклеток, что приводит к наступлению климакса.

Частый вопрос, который задают женщины, — во сколько лет наступает климакс? Опять же, все индивидуально. Обычно изменения начинаются с 40 до 45 лет, а сам процесс длится до 10 лет.

Иногда происходят сбои в гормональном фоне, и это состояние иногда путают с климаксом. Чтобы не допускать таких ошибок, нужно знать себя на все 100%, регулярно посещать гинеколога, ознакомиться с первыми "звоночками", так называемыми симптомами, и в случае возникновения вопросов проконсультироваться с врачом

Климакс проходит в несколько этапов, ведь процесс длительный и организму необходимо время для адаптации:

  1. Пременопауза. Начинается в ~45 лет. Длительность: до начала климакса.
  2. Менопауза. Начинается к 50 годам. Характеризуется прекращением менструаций.
  3. Постменопауза. Это период до 70 лет.
  4. Период "старости". Длится до конца жизни.

Симптомы, виды и признаки климакса

Женщины переносят естественные изменения организма по-разному. Проявление симптомов, продолжительность климакса зависит от ряда факторов: состояние здоровья в момент наступления климакса, образ жизни, окружающая среда и других факторов. Как понять, что климакс вот-вот прийдет?

Сам по себе организм готовится к климаксу около 1-2 лет. Распознать процесс можно по колебаниям кровяного давления, особенно ярко это проявляется у тех, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. Иногда появляются проблемы со сном. В этот период можно за собой замечать перепады настроения без весомых причин.

Симптомы климакса:

  • Постепенное прекращение менструаций. С каждым месяцем цикла выделений будет меньше..
  • Резкие приливы крови к верхней части тела и к лицу. Ощущение, будто лицо "горит". Около 80% женщин ощущают это.
  • Повышенная плаксивость, раздражительность, частые перемены настроения (практически ПМС).
  • Проблемы со сном.
  • Маточные кровотечения из-за снижения репродуктивной функции.

Это общие симптомы, которые встречаются в большинстве случаев, но у каждой женщины климакс может проявляться по-разному. Некоторые практически не ощущают изменений, а другим трудно справиться с симптоматикой на физическом и психологическом уровнях. Если симптомы приносят значительный дискомфорт, то стоит немедленно обратиться к специалисту.

При правильном подходе к изменениям женского организма под наблюдением врача и комплексной терапии, климакс – не повод менять привычный образ жизни и перестать радоваться жизни в полном объеме.

Виды климакса

Когда наступает климакс?

Этот процесс начинается в среднем в 45-50 лет. При нормальном развитии климакса, симптомы могут быть практически не ощутимы, работоспособность не снижается, это никак не сказывается на социальном и психоэмоциональном состояниях.

В течение 2-х лет со дня последней менструации яичники начинают терять свои основные функции. В этот период может стать трудно бороться со стрессом, адаптироваться к изменениям. Тяжесть климакса зависит от стиля жизни, генетики и особенностей каждой женщины.

Как отсрочить климакс?

Второй по популярности вопрос среди женщин после "во сколько ждать наступления климакса?". Природные изменения происходят у каждой женщины, поэтому поделимся некоторыми советами, как легче перенести изменения в организме.

Придерживаясь определенных базовых правил, можно уменьшить риск проявления симптомов климакса. Рекомендуем:

  • Правильное питание. Основывается на балансе белков, жиров и углеводов в рационе.
  • Отказ от вредных привычек. Алкоголь, курение нарушают работу внутренних органов. Отказ от них поможет ощущать себя здоровее, замедлить процессы старения в организме.
  • Активный образ жизни. Сегодня многие профессии требуют нахождения в офисе, за компьютером. Поэтому важно разбавлять рутину тренировками в зале или дома. Если этот вариант не по душе — попробуйте заменить поездки на транспорте приятными прогулками.
  • Повышать уровень окситоцина, который помогает быть в тонусе.
  • В каждом случае подход – индивидуальный, в зависимости от физического здоровья женщины в целом. При выборе способа уменьшения симптомов климакса самолечение может только ухудшить общее состояние организма. Потому рекомендуем подобрать индивидуальный подход.

Для облегчения симптомов климакса можно использовать разные препараты по рекомендации врача. В том числе, и лекарственные растительные негормональные препараты, такие как Климадинон® и др. Можнол выбрать форму выпуска на свой вкус – Климадинон® таблетки (регистрационное свидетельство № UA/5021/02/01 от 15.09.2016), капли с мятно-древесным ароматом (регистрационное свидетельство № UA/5021/01/01 от 03.10.2016), Климадинон® Уно (регистрационное свидетельство № UA/2541/01/01 от 03.03.2015). Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом, а также ознакомиться с инструкцией по применению. Их действие отличается от гормональных, но и они имеют клинически доказанную эффективность.

Климакс — это природный процесс, о котором нужно говорить вслух, поскольку с ним сталкивается почти каждая женщина. Осознание того, что происходит в организме, помогает прислушиваться к себе, при малейшем дискомфорте обращаться к специалисту.

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья

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менопауза климакс женское здоровье
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