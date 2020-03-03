Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Общий анализ крови: какие показатели считаются нормой

Какое заболевание можно заподозрить при низком гемоглобине

Анна Педан
Сегодня, 19:19

Лейкоциты, гемоглобин, эритроциты, базофилы... Как правильно расшифровать общий анализ крови, который сегодня пациенту выдают на руки в любой лаборатории. Иногда он может вызвать излишнюю панику, иногда, наоборот, неоправданное благодушие. Подробнее об основных показателях анализе крови расскажет онкогематолог, кандидат медицинских наук Ольга Пономарева.

Одними из главных показателей в анализе крови являются лейкоциты и гемоглобин. Но врач еще обязательно обратит внимание на показатели тромбоцитов, эритроцитов, моноцитов, базофилов, нейтрофилов.

В Китае активно изучают кровь заболевших коронавирусом. Смотрите в нашем сюжете:

Гемоглобин

Сейчас весна – следовательно у многих наблюдается гиповитаминоз, и показатель гемоглобина может помочь распознать начинающуюся анемию, или, как ее в народе называют, малокровие. Распознать, следовательно, предотвратить последствия. Нормой считается показатель в пределах 135-150 грамм на литр. Если анализ показал гемоглобин ниже 100 это уже опасное снижение, которое требует немедленной коррекции.

Снижением гемоглобина проявляется целый ряд патологических процессов в организме: от относительно безопасного гастрита со сниженной секреторной функцией (ее достаточно просто подкорректировать медикаментами) – до грозной патологии онкологического характера.

Пониженный гемоглобин говорит об анемии
Пониженный гемоглобин говорит об анемии
Фото: freepik.com

Стоит также помнить о том, что у женщин, в силу физиологических причин, гемоглобин ниже, чем у мужчин. Может снижаться этот показатель и у подростков в период бурного роста. Так что не следует сразу впадать в панику. Возможно, доктор посоветует вам еще раз сдать кровь на анализ, чтобы исключить случайные совпадения. Сделайте это обязательно.

В отличие от понижения, повышение показателя гемоглобина – достаточно редкая патология. Она может возникнуть при дыхательной недостаточности, обезвоживании организма, и, конечно, при некоторых гематологических заболеваниях.

Читайте также:
Как победить весеннюю усталость: ТОП-5 эффективных средств

Многие пытаются подкорректировать гемоглобин не медикаментами, а, к примеру, с помощью овощей, фруктов. Они, конечно, полезны, но не лечат анемию. Вообще, как ни парадоксально, но тот же витамин С сейчас наш организм получает в основном из… картофеля, а не из цитрусовых. Так что не стоит в угоду модным диетам отказываться от этого продукта.

Овощи лучше и дольше сохраняют аскорбиновую кислоту, чем фрукты. Так что сегодняшние, перезимовавшие яблоки – абсолютно бесполезны с точки зрения вместимости витаминов. Часто во время анемии врачи назначают пациентам препараты, железа. Но… Запомните, эти препараты эффективны только при нормальной кислотности желудка! Если врач назначает вам железо от анемии, а у вас, к примеру, пониженная кислотность, обязательно предупредите его об этом. Вам такой препарат просто не поможет.

Эритроциты и лейкоциты

Насколько известно, гемоглобин в крови переносят эритроциты. Норма – около 4 млн в кубическом миллиметре. Бывает, что в крови эритроциты в норме, а показатель гемоглобина низкий. Это тоже свидетельство анемии.

В отличие от эритроцитов лейкоциты выполняют защитную функцию. Многие уверены, что после Чернобыля врачи нас обманывают, признавая за норму явно пониженные показатели.

Читайте также:
Голодание помогает восстановить иммунную систему

Действительно, у людей, проживающих в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также в крупных городах, где, как правило, присутствуют техногенные загрязнения, наблюдается более низкий показатель (4-6 тысяч) лейкоцитов, чем фиксировался 10-15 лет назад. Но сегодня это количество считается нормой, поскольку позволяет выполнять лейкоцитам свою основную защитную функцию. Такие изменения можно отнести к адаптогенным факторам, то есть, организм приспосабливается к новым условиям существования. Вообще же в "семействе" лейкоцитов большое количество подклассов, и наличие тех или иных клеточек могут дополнительно рассказать врачу о многом.

Эозинофилы и нейтрофилы

В стандартном бланке анализа крови есть еще графы, в которых часто стоят прочерки. Это нормально. Отсутствие некоторых клеточек никак не влияет на функционирование организма. А вот значительное их повышение – уже тревожный сигнал.

Так, количество эозинофилов повышается при различных патологических процессах в организме – от глистов и аллергических проявлений до опухолевых процессов. Сегментно-ядерные и палочко-ядерные нейтрофилы сигнализируют об обострении хронических заболеваний. Увеличение моноцитов может свидетельствовать о таком инфекционном заболевании, как мононуклеоз, а также о развитии опухолевого процесса.

"Но только специалист может грамотно прочитать ваш анализ. И уж точно нельзя абсолютизировать ни один из перечисленных мной показателей. Ведь нередко бывает, что те же опухолевые заболевания проходят на фоне абсолютно нормального анализа крови. А бурный лейкоцитоз будет зафиксирован после вчерашнего богатого застолья с шашлыками", – подытожила Ольга Пономарева.

Напомним, ранее мы писали о том, какие обследования и анализы нужно сдать перед беременностью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Кандидоз кишечника: почему не всегда стоит верить анализам Планирование беременности: шесть важных медицинских обследований Ученые научились выявлять аутизм через анализ мочи и крови Ученые разработали анализ крови на шизофрению Низкий гемоглобин: две основные причины
кровь анализы гемоглобин анемия лейкоциты
Реклама

Новости партнеров

Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк

Популярные статьи

Сегодня, 18:52Стиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Сегодня, 16:36Events

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

Сегодня, 10:42Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Сегодня, 09:05Food

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Сегодня, 08:15Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 17:30Шоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

Вчера, 14:54Events

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

Вчера, 11:09Events

Великий пост 2020: дата и правила питания

Вчера, 10:45Events

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

Вчера, 10:37Wellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

1 мартаПсихология

Прощеное воскресенье 2020: как попросить прощения

1 мартаFun

Прощеное воскресенье 2020: что ни в коем случае нельзя делать 1 марта

1 мартаEvents

Прощеное воскресенье 2020: традиции дня

1 мартаEvents

Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе

1 мартаEvents

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

29 февраляFun

Прощеное воскресенье: стихи и поздравления

Новости партнеров

Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Чем можно обшить балкон изнутри
Чем можно обшить балкон изнутри
Брэд Питт и Дженнифер Энистон не сдерживали чувств
Брэд Питт и Дженнифер Энистон не сдерживали чувств
Солистка ВИАгры - самая привлекательная девушка шоу-бизнеса
Солистка ВИАгры - самая привлекательная девушка шоу-бизнеса
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы