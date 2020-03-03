Общий анализ крови: какие показатели считаются нормой

Какое заболевание можно заподозрить при низком гемоглобине

Лейкоциты, гемоглобин, эритроциты, базофилы... Как правильно расшифровать общий анализ крови, который сегодня пациенту выдают на руки в любой лаборатории. Иногда он может вызвать излишнюю панику, иногда, наоборот, неоправданное благодушие. Подробнее об основных показателях анализе крови расскажет онкогематолог, кандидат медицинских наук Ольга Пономарева.

Одними из главных показателей в анализе крови являются лейкоциты и гемоглобин. Но врач еще обязательно обратит внимание на показатели тромбоцитов, эритроцитов, моноцитов, базофилов, нейтрофилов.

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Гемоглобин

Сейчас весна – следовательно у многих наблюдается гиповитаминоз, и показатель гемоглобина может помочь распознать начинающуюся анемию, или, как ее в народе называют, малокровие. Распознать, следовательно, предотвратить последствия. Нормой считается показатель в пределах 135-150 грамм на литр. Если анализ показал гемоглобин ниже 100 это уже опасное снижение, которое требует немедленной коррекции.

Снижением гемоглобина проявляется целый ряд патологических процессов в организме: от относительно безопасного гастрита со сниженной секреторной функцией (ее достаточно просто подкорректировать медикаментами) – до грозной патологии онкологического характера.

Пониженный гемоглобин говорит об анемии Фото: freepik.com

Стоит также помнить о том, что у женщин, в силу физиологических причин, гемоглобин ниже, чем у мужчин. Может снижаться этот показатель и у подростков в период бурного роста. Так что не следует сразу впадать в панику. Возможно, доктор посоветует вам еще раз сдать кровь на анализ, чтобы исключить случайные совпадения. Сделайте это обязательно.

В отличие от понижения, повышение показателя гемоглобина – достаточно редкая патология. Она может возникнуть при дыхательной недостаточности, обезвоживании организма, и, конечно, при некоторых гематологических заболеваниях.

Многие пытаются подкорректировать гемоглобин не медикаментами, а, к примеру, с помощью овощей, фруктов. Они, конечно, полезны, но не лечат анемию. Вообще, как ни парадоксально, но тот же витамин С сейчас наш организм получает в основном из… картофеля, а не из цитрусовых. Так что не стоит в угоду модным диетам отказываться от этого продукта.

Овощи лучше и дольше сохраняют аскорбиновую кислоту, чем фрукты. Так что сегодняшние, перезимовавшие яблоки – абсолютно бесполезны с точки зрения вместимости витаминов. Часто во время анемии врачи назначают пациентам препараты, железа. Но… Запомните, эти препараты эффективны только при нормальной кислотности желудка! Если врач назначает вам железо от анемии, а у вас, к примеру, пониженная кислотность, обязательно предупредите его об этом. Вам такой препарат просто не поможет.

Эритроциты и лейкоциты

Насколько известно, гемоглобин в крови переносят эритроциты. Норма – около 4 млн в кубическом миллиметре. Бывает, что в крови эритроциты в норме, а показатель гемоглобина низкий. Это тоже свидетельство анемии.

В отличие от эритроцитов лейкоциты выполняют защитную функцию. Многие уверены, что после Чернобыля врачи нас обманывают, признавая за норму явно пониженные показатели.

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Действительно, у людей, проживающих в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также в крупных городах, где, как правило, присутствуют техногенные загрязнения, наблюдается более низкий показатель (4-6 тысяч) лейкоцитов, чем фиксировался 10-15 лет назад. Но сегодня это количество считается нормой, поскольку позволяет выполнять лейкоцитам свою основную защитную функцию. Такие изменения можно отнести к адаптогенным факторам, то есть, организм приспосабливается к новым условиям существования. Вообще же в "семействе" лейкоцитов большое количество подклассов, и наличие тех или иных клеточек могут дополнительно рассказать врачу о многом.

Эозинофилы и нейтрофилы

В стандартном бланке анализа крови есть еще графы, в которых часто стоят прочерки. Это нормально. Отсутствие некоторых клеточек никак не влияет на функционирование организма. А вот значительное их повышение – уже тревожный сигнал.

Так, количество эозинофилов повышается при различных патологических процессах в организме – от глистов и аллергических проявлений до опухолевых процессов. Сегментно-ядерные и палочко-ядерные нейтрофилы сигнализируют об обострении хронических заболеваний. Увеличение моноцитов может свидетельствовать о таком инфекционном заболевании, как мононуклеоз, а также о развитии опухолевого процесса.

"Но только специалист может грамотно прочитать ваш анализ. И уж точно нельзя абсолютизировать ни один из перечисленных мной показателей. Ведь нередко бывает, что те же опухолевые заболевания проходят на фоне абсолютно нормального анализа крови. А бурный лейкоцитоз будет зафиксирован после вчерашнего богатого застолья с шашлыками", – подытожила Ольга Пономарева.

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