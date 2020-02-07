Очищение печени: как усилить отток желчи

Тюбаж печени показан тем, у кого есть проблемы с желчным пузырем

Слепое зондирование лучше делать в выходной день Фото: Depositphotos

Застой желчи может возникать по разным причинам. Но это неприятное состояние может сопровождаться тошнотой, болью в правом подреберье. Кроме желчегонных препаратов многие врачи рекомендуют делать тюбаж (слепое зондирование печени) в домашних условиях.

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"Важный момент! Ни в коем случае нельзя делать тюбаж без предварительного обследования у гастроэнтеролога и ультразвукового исследования органов ЖКТ, – говорит гастроэнтеролог Ирина Казимир. – Самым главным противопоказанием слепого зондирования является наличие камней в желчном. Обнаружить их можно с помощью УЗИ. Если провести тюбаж человеку с желчнокаменной болезнью, то закончиться это может трагически. Любые сильные болевые ощущения в области печени – тоже противопоказания к тюбажу".

В чем суть слепого зондирования

При слепом зондировании усиливается отток желчи из желчного пузыря и желчных протоков, что способствует улучшению работы печени. Для проведения слепого зондирования рекомендуется выбрать выходной день, чтобы исключить относительную некомфортность процедуры, связанную с учащением стула. Хотя именно этот момент и является критерием правильности проведения слепого зондирования. Утром натощак выпиваете 2 ст. ложки сорбита или 1 ст. ложку сернокислой магнезии (магния сульфат), разведенные в 1 стакане негазированной теплой минеральной воды. Ложитесь на правый бок на грелку и досыпаете еще 1 час. Через 2–3 часа ждете послабления и учащения стула. Процедуру можно повторять еженедельно или ежемесячно.

Подробнее о правилах слепого зондирования уточните у гастроэнтеролога. Для каждого человека частота этой процедуры будет индивидуальна.

Расторопша для печени

Для улучшения работы печени рекомендуется чай из семян или травы расторопши. Сейчас многие растительные гепатопротекторы имеют в своем составе это растение. Рецепт: 1 ч. ложку семян или травы расторопши залить 1 стаканом кипятка, настаивать 10–20 минут, процедить и принимать за полчаса до обеда и вечером перед сном.

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