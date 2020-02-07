Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Очищение печени: как усилить отток желчи

Тюбаж печени показан тем, у кого есть проблемы с желчным пузырем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Слепое зондирование лучше делать в выходной день
Слепое зондирование лучше делать в выходной день
Фото: Depositphotos

Застой желчи может возникать по разным причинам. Но это неприятное состояние может сопровождаться тошнотой, болью в правом подреберье. Кроме желчегонных препаратов многие врачи рекомендуют делать тюбаж (слепое зондирование печени) в домашних условиях.

Могут ли витамины повлиять на печень. Смотрите в нашем сюжете:

"Важный момент! Ни в коем случае нельзя делать тюбаж без предварительного обследования у гастроэнтеролога и ультразвукового исследования органов ЖКТ, – говорит гастроэнтеролог Ирина Казимир. – Самым главным противопоказанием слепого зондирования является наличие камней в желчном. Обнаружить их можно с помощью УЗИ. Если провести тюбаж человеку с желчнокаменной болезнью, то закончиться это может трагически. Любые сильные болевые ощущения в области печени – тоже противопоказания к тюбажу".

Читайте также:
Боль в правом подреберье: как бороться с дискинезией

В чем суть слепого зондирования

При слепом зондировании усиливается отток желчи из желчного пузыря и желчных протоков, что способствует улучшению работы печени. Для проведения слепого зондирования рекомендуется выбрать выходной день, чтобы исключить относительную некомфортность процедуры, связанную с учащением стула. Хотя именно этот момент и является критерием правильности проведения слепого зондирования. Утром натощак выпиваете 2 ст. ложки сорбита или 1 ст. ложку сернокислой магнезии (магния сульфат), разведенные в 1 стакане негазированной теплой минеральной воды. Ложитесь на правый бок на грелку и досыпаете еще 1 час. Через 2–3 часа ждете послабления и учащения стула. Процедуру можно повторять еженедельно или ежемесячно.

Подробнее о правилах слепого зондирования уточните у гастроэнтеролога. Для каждого человека частота этой процедуры будет индивидуальна.

Читайте также:
Симптомы больной печени: потенция у мужчин и волосы на ногах у женщин

Расторопша для печени

Для улучшения работы печени рекомендуется чай из семян или травы расторопши. Сейчас многие растительные гепатопротекторы имеют в своем составе это растение. Рецепт: 1 ч. ложку семян или травы расторопши залить 1 стаканом кипятка, настаивать 10–20 минут, процедить и принимать за полчаса до обеда и вечером перед сном.

Напомним, что ранее мы писали о необузданном аппетите, который может привести к булимии. Подробнее об этом заболевании читайте тут.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как не переедать за праздничным столом: шесть основных правил Как сделать перекус полезным для здоровья и фигуры: советы диетолога Булимия: как обуздать неумеренный аппетит Застой желчи: как не допустить образование камней Лечебное голодание: как правильно подготовиться
печень застой боль в животе тюбаж слепое зондирование
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:32Техно

Как бесплатно скачать видео с YouTube: полезные советы

Сегодня, 11:00Wellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

Сегодня, 06:03Fun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:50Fun

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

Вчера, 16:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

Вчера, 15:59Fun

Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

Вчера, 13:51Техно

Удалить немедленно: на Android обнаружили 24 опасных приложения

Вчера, 13:47Fun

Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

Вчера, 12:27Шоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Вчера, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

5 февраляFun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

5 февраляFun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

5 февраляTravel

Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе

5 февраляFood

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

5 февраляАфиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

5 февраляFun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

Новости партнеров

Приготовьте для любимого: Салат Мужской каприз с говядиной
Приготовьте для любимого: Салат Мужской каприз с говядиной
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
Выводит токсины и чистит печень: специя, которая есть у всех
Выводит токсины и чистит печень: специя, которая есть у всех
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Как предотвратить рак: назван способ
Как предотвратить рак: назван способ