Офіційне спростування статті "В Украине запретили очень популярное обезболивающее" щодо лікарського засобу "Комбіспазм"

Станом на сьогодні абсолютно всі серії лікарського засобу "КОМБІСПАЗМ" перебувають у вільному обігу на території України без жодних обмежень.

Даним повідомленням сповіщаємо читачів про те, що стаття під назвою "В Украине запретили очень популярное обезболивающее", містила помилкову інформацію про заборону лікарського засобу "КОМБІСПАЗМ".

З метою недопущення формування у читачів хибної думки про лікарський засіб "КОМБІСПАЗМ", редакція сайту "Сегодня" вважає за необхідне зробити наступні уточнення та доповнення.

Зокрема, роз’яснити читачам той факт, що в Україні не було встановлено заборони лікарського засобу "КОМБІСПАЗМ".

23 червня 2018 р. Держлікслужбою України було тимчасово зупинено обіг виключно однієї серії препарату "Комбіспазм" (номер серії EPD18001A1) для подальшого проведення додаткових лабораторних досліджень якості вказаної серії препарату.

При цьому, всі інші серії лікарського засобу "КОМБІСПАЗМ" залишалися у вільному обігу на ринку України без жодних обмежень.

За результатами додаткових лабораторних досліджень було також підтверджено належну якість зазначеної вище серії EPD18001A1 лікарського засобу "КОМБІСПАЗМ". Тобто, вказані дослідження ще раз підтвердили належну якість вказаної серії препарату "Комбіспазм", яка вже була встановлена під час здійснення державного контролю якості на етапі ввезення серії препарату на територію України.

Станом на сьогодні абсолютно всі серії лікарського засобу "КОМБІСПАЗМ" перебувають у вільному обігу на території України без жодних обмежень.