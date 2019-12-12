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Оксолиновая мазь: инструкция, показания, применение

Препарат для профилактики острых респираторных вирусных инфекций

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Фото: Depositphotos

Оксолиновая мазь обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно типа А2) с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Оксолин оказывает противовирусное действие в отношении ДНК и РНК-вирусов: аденовируса, вируса гриппа, простого герпеса и Неrреs zostеr. Механизм противовирусной активности препарата состоит в химическом взаимодействии с гуаниновыми остатками нуклеиновых кислот вирусов, в результате чего нуклеиновая кислота становится функционально неактивной.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: оксолин.

В 1 г мази содержится 2,5 мг оксолина (в пересчете на безводное вещество).

Вспомогательные вещества: масло минеральное, парафин белый мягкий.

Выпускается по 10 г в банках или в контейнерах, или в алюминиевых тубах.

Основные физико-химические свойства: мазь от белого до желтого цвета. Возможно появление розового оттенка при хранении.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, что действуют на органы чувств. Противовирусные средства. Код АТС S01А D.

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Показания

Профилактика гриппа, лечение вирусных поражений глаз, простого герпеса, Herpes zoster, контагиозного моллюска, вирусного ринита.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к оксолину и другим компонентам препарата.

Фармакокинетика

При нанесении мази на кожу и слизистые оболочки препарат быстро всасывается, частично проникает в кровь и паренхиматозные органы (печень, почки, селезенка). Оксолин относительно быстро выводится из организма с мочой и в органах не накапливается.

Применение

Для профилактики гриппа: ежедневно 2–3 раза в день наносить на слизистую оболочку носа в течение 25 дней или при контакте с больными.

Лечение вирусного ринита: ежедневно 2–3 раза в день наносить на слизистую оболочку носа в течение 3-4 дней.

Особенности применения

Мазь не предназначена для нанесения на слизистую оболочку глаз. Лекарственное средство нельзя наносить на поврежденную кожу.

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Применение в период беременности или кормления грудью. Нет данных.

Дети. Нет данных

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

В месте нанесения мази может наблюдаться жжение, которое быстро проходит; обильные выделения из носа; окрашивание слизистой оболочки в синий цвет. Возможно развитие гиперчувствительности.

Взаимодействия

Рекомендуется с осторожностью применять препарат одновременно с адреномиметическими средствами для интраназального применения из-за возможного пересушивания слизистой оболочки полости носа.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны. При передозировке Оксолина возможны раздражение кожи и слизистых оболочек в месте нанесения препарата и ринорея. Реакции гиперчувствительности.

Лечение: прекратить применение препарата, остатки мази смыть теплой водой.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 2 °С до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

  • Лубныфарм, ПАО, г. Лубны, Полтавская обл., Украина
  • Тернофарм, ООО, г. Тернополь, Украина
  • Фармацевтическая фабрика, ГКП, ООО, г. Житомир, Украина
  • ГП "Завод химических реактивов" НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины, г. Харьков, Украина

Цена. От 19 до 28 грн.

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