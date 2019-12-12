Оксолиновая мазь: инструкция, показания, применение

Препарат для профилактики острых респираторных вирусных инфекций

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Оксолиновая мазь обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно типа А2) с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Оксолин оказывает противовирусное действие в отношении ДНК и РНК-вирусов: аденовируса, вируса гриппа, простого герпеса и Неrреs zostеr. Механизм противовирусной активности препарата состоит в химическом взаимодействии с гуаниновыми остатками нуклеиновых кислот вирусов, в результате чего нуклеиновая кислота становится функционально неактивной.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: оксолин.

В 1 г мази содержится 2,5 мг оксолина (в пересчете на безводное вещество).

Вспомогательные вещества: масло минеральное, парафин белый мягкий.

Выпускается по 10 г в банках или в контейнерах, или в алюминиевых тубах.

Основные физико-химические свойства: мазь от белого до желтого цвета. Возможно появление розового оттенка при хранении.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, что действуют на органы чувств. Противовирусные средства. Код АТС S01А D.

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Показания

Профилактика гриппа, лечение вирусных поражений глаз, простого герпеса, Herpes zoster, контагиозного моллюска, вирусного ринита.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к оксолину и другим компонентам препарата.

Фармакокинетика

При нанесении мази на кожу и слизистые оболочки препарат быстро всасывается, частично проникает в кровь и паренхиматозные органы (печень, почки, селезенка). Оксолин относительно быстро выводится из организма с мочой и в органах не накапливается.

Применение

Для профилактики гриппа: ежедневно 2–3 раза в день наносить на слизистую оболочку носа в течение 25 дней или при контакте с больными.

Лечение вирусного ринита: ежедневно 2–3 раза в день наносить на слизистую оболочку носа в течение 3-4 дней.

Особенности применения

Мазь не предназначена для нанесения на слизистую оболочку глаз. Лекарственное средство нельзя наносить на поврежденную кожу.

Применение в период беременности или кормления грудью. Нет данных.

Дети. Нет данных

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

В месте нанесения мази может наблюдаться жжение, которое быстро проходит; обильные выделения из носа; окрашивание слизистой оболочки в синий цвет. Возможно развитие гиперчувствительности.

Взаимодействия

Рекомендуется с осторожностью применять препарат одновременно с адреномиметическими средствами для интраназального применения из-за возможного пересушивания слизистой оболочки полости носа.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны. При передозировке Оксолина возможны раздражение кожи и слизистых оболочек в месте нанесения препарата и ринорея. Реакции гиперчувствительности.

Лечение: прекратить применение препарата, остатки мази смыть теплой водой.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 2 °С до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

Лубныфарм, ПАО, г. Лубны, Полтавская обл., Украина

Тернофарм, ООО, г. Тернополь, Украина

Фармацевтическая фабрика, ГКП, ООО, г. Житомир, Украина

ГП "Завод химических реактивов" НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины, г. Харьков, Украина

Цена. От 19 до 28 грн.

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