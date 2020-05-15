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Что такое коллективный иммунитет и как он вырабатывается: отвечает доктор Комаровский

Суть коллективного иммунитета заключается в том, что устойчивыми к возбудителю должны быть 95% популяции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:42

Если каждый человек переболеет коронавирусом или получит вакцину, то вирус перестанет циркулировать. COVID-19 просто не сможет передаваться от человека к человеку, потому что у всех будет иммунитет. Об этом в своем Instagram-аккаунте написал врач Евгений Комаровский, объясняя как коллективный иммунитет поможет в борьбе с коронавирусом.

"Если мы все повстречаемся с коронавирусом — а это рано или поздно все равно случится — то этот вирус перестанет циркулировать: он просто не сможет передаваться от человека к человеку, потому что у всех будет иммунитет. Таким образом, коллективный иммунитет — это ситуация, когда абсолютное большинство человеческой популяции имеет иммунитет к возбудителю, который может жить только в организме человека, и он перестает циркулировать и представлять опасность для человеческого общества", – рассказывает Комаровский.

Доктор Комаровский
Доктор Комаровский
Фото: YouTube

Понятие "коллективный иммунитет" врач объясняет на примере кори. По его словам, этот вирус размножается только в организме человека. И если он попадает в организм, у которого есть иммунитет, а человек уже переболел или вакцинировался, то вирус не размножается. Если иммунитет есть у всех, к кому попадает вирус, болезнь исчезнет. Именно так произошло с вирусом натуральной оспы, с которой удалось попрощаться благодаря массовой вакцинации.

Таким образом устойчивыми к возбудителю должны быть 95% популяции. Вирус можно считать побежденным, если он не передается от человека к человеку, и в течение нескольких лет случаев болезни не зафиксировано.

"Самое главное, что если 95% имеют иммунитет, то те 5%, которым нельзя по каким-то причинам сделать прививку или для которых болезнь представляет смертельную опасность, защищены", — объясняет Евгений Комаровский.

Доктор также обратил внимание и на домашних питомцев, которые также могут подхватывать инфекцию. Поэтому формировать коллективный иммунитет важно у кошек и собак в том числе.

Разрушают ли антисептики человеческий иммунитет – смотрите видео:

Напомним, ранее мы писали об исследованиях ученых о влиянии прививки БЦЖ на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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вирус эксперты иммунитет Евгений Комаровский доктор коронавирус
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