ОРВИ и грипп: пять лучших рецептов народной медицины

В каких случаях можно использовать фитотерапию

При ОРВИ пейте чай с кислинкой Фото: Pexels

При первых же симптомах гриппа или ОРВИ оставайтесь дома. Если появилась высокая температура, одышка, сильная слабость, ломота и боль в мышцах, то обязательно обратитесь к врачу. Уменьшение симптомов при классическом течении простуды наблюдается на 5-6-­й день. При соблюдении всех предписаний врача, через неделю или в течение 10 дней наступает полное выздоровление.

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Многие люди при первых же симптомах гриппа и\или ОРВИ начинают активно лечиться народными средствами, пренебрегая советами терапевта. Этого ни в коем случае делать нельзя! Иначе возможно развитие осложнений в виде пневмонии, миокардита, менингита и т.д. Рецепты народной медицины можно и нужно применять только (!) как дополнительное лечение. Как правило, все настои и отвары направлены на уменьшение симптомов заболевания. Подробнее об этом расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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Народные рецепты

Прежде всего малина — это непревзойденное средство для снятия жара и воспаления. Ягоды малины можно использовать в сушеном виде, в виде варенья, свежую и замороженную. Напитки из малины готовят таким образом: взять 1 ст. ложку плодов малины, залить 1 стаканом кипятка, настаивать 10–15 минут. Пить несколько раз в течение дня.

Напиток из плодов шиповника — кладезь витамина С. Взять 5 ст. ложек измельченных плодов, залить 1 л кипятка и настаивать в термосе в течение 8 часов. Теплый настой принимать по несколько стаканов в день в течение всего периода болезни.

Настой из цветков липы устраняет боль в горле и смягчает кашель. Рецепт: 1 ст. ложку цветков заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут под закрытой крышкой.

Также помогут мед и прополис. Они содержат биологически активные вещества, витамины и минералы. Кроме того, прополис обладает противомикробным действием. Нужно пить чай с медом вприкуску. Однако мед противопоказан детям до 6 месяцев и аллергикам.

Стоит сказать и о луке с чесноком. В период эпидемии необходимо ежедневно съедать небольшую луковицу или несколько зубчиков чеснока.

Восстановление после болезни

После вирусной атаки организм обессилен и требует реабилитации около 2 недель. Слабость, головокружение, сухость кожи, ломкость волос и ногтей могут быть вызваны дефицитом витаминов А, С, группы В, микроэлементов — селена и йода. В этом случае необходимо пропить курс витаминных комплексов, которые можно купить в аптеке. Рекомендуются продукты, содержащие много белка: нежирная рыба, постное мясо, грибы, орехи, кисломолочные продукты, травяные чаи.

Помимо диеты нужно провести детоксикацию организма. Вывести токсины помогут травяные чаи с имбирем, мускатным орехом, брусникой и медом, свежие соки из фруктов (яблоки, цитрусовые), овощей (морковь, свекла, сельдерей). Перед едой можно выпивать настой бессмертника.

Гепатопротекторы необходимы лишь при наличии патологии печени или же при длительном приеме одного или двух антибиотиков.

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