Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ОРВИ и грипп: пять лучших рецептов народной медицины

В каких случаях можно использовать фитотерапию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
При ОРВИ пейте чай с кислинкой
При ОРВИ пейте чай с кислинкой
Фото: Pexels

При первых же симптомах гриппа или ОРВИ оставайтесь дома. Если появилась высокая температура, одышка, сильная слабость, ломота и боль в мышцах, то обязательно обратитесь к врачу. Уменьшение симптомов при классическом течении простуды наблюдается на 5-6-­й день. При соблюдении всех предписаний врача, через неделю или в течение 10 дней наступает полное выздоровление.

Как уберечься от гриппа. Смотрите в нашем сюжете.

Многие люди при первых же симптомах гриппа и\или ОРВИ начинают активно лечиться народными средствами, пренебрегая советами терапевта. Этого ни в коем случае делать нельзя! Иначе возможно развитие осложнений в виде пневмонии, миокардита, менингита и т.д. Рецепты народной медицины можно и нужно применять только (!) как дополнительное лечение. Как правило, все настои и отвары направлены на уменьшение симптомов заболевания. Подробнее об этом расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Читайте также:
Как отличить грипп от простуды

Народные рецепты

Прежде всего малина — это непревзойденное средство для снятия жара и воспаления. Ягоды малины можно использовать в сушеном виде, в виде варенья, свежую и замороженную. Напитки из малины готовят таким образом: взять 1 ст. ложку плодов малины, залить 1 стаканом кипятка, настаивать 10–15 минут. Пить несколько раз в течение дня.

Напиток из плодов шиповника — кладезь витамина С. Взять 5 ст. ложек измельченных плодов, залить 1 л кипятка и настаивать в термосе в течение 8 часов. Теплый настой принимать по несколько стаканов в день в течение всего периода болезни.

Читайте также:
Чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

Настой из цветков липы устраняет боль в горле и смягчает кашель. Рецепт: 1 ст. ложку цветков заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут под закрытой крышкой.

Также помогут мед и прополис. Они содержат биологически активные вещества, витамины и минералы. Кроме того, прополис обладает противомикробным действием. Нужно пить чай с медом вприкуску. Однако мед противопоказан детям до 6 месяцев и аллергикам.

Стоит сказать и о луке с чесноком. В период эпидемии необходимо ежедневно съедать небольшую луковицу или несколько зубчиков чеснока.

Восстановление после болезни

После вирусной атаки организм обессилен и требует реабилитации около 2 недель. Слабость, головокружение, сухость кожи, ломкость волос и ногтей могут быть вызваны дефицитом витаминов А, С, группы В, микроэлементов — селена и йода. В этом случае необходимо пропить курс витаминных комплексов, которые можно купить в аптеке. Рекомендуются продукты, содержащие много белка: нежирная рыба, постное мясо, грибы, орехи, кисломолочные продукты, травяные чаи.

Читайте также:
Простуда: как не заболеть повторно

Помимо диеты нужно провести детоксикацию организма. Вывести токсины помогут травяные чаи с имбирем, мускатным орехом, брусникой и медом, свежие соки из фруктов (яблоки, цитрусовые), овощей (морковь, свекла, сельдерей). Перед едой можно выпивать настой бессмертника.

Гепатопротекторы необходимы лишь при наличии патологии печени или же при длительном приеме одного или двух антибиотиков.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Простуда и грипп: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя Грипп: пять повседневных вещей, которые значительно снижают иммунитет Четыре штамма гриппа бушуют в Украине: как защититься Пандемия гриппа: вирус, унесший более 100 миллионов жизней Птичий грипп: как не заразиться этим смертельным заболеванием
ОРВИ простуда профилактика грипп в Украине народная медицина
Реклама

Новости партнеров

3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Язык тела: что означает поза, в которой вы спите
Язык тела: что означает поза, в которой вы спите
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 18:52Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Вчера, 14:08Fun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

Вчера, 08:35Техно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Вчера, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

2 февраляПсихология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

2 февраляПсихология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

2 февраляАфиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

2 февраляТехно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

2 февраляFun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

2 февраляEvents

День сурка: смешные картинки и поздравления

2 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Люля кебаб на сковороде в домашних условиях из фарша
Люля кебаб на сковороде в домашних условиях из фарша
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...