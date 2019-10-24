Осторожно, бронхит: главные симптомы и методы лечения

Как различить острый, хронический и обструктивный бронхит

Бронхит необходимо лечить правильно Фото: Pixabay

Бронхит – воспалительное заболевание бронхов, вызываемое инфекцией. Если вовремя его не вылечить, он может дать осложнения в виде пневмонии, бронхиальной астмы или эмфиземы легких. Чаще всего бронхитом болеют дети и люди преклонного возраста. Различают острый, хронический бронхит и обструктивный бронхит.

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Главные причин бронхита

вирусы и бактерии;

наличие очагов инфекции в дыхательных путях (тонзиллит, гайморит, синусит);

раздражение бронхов аллергенами и токсическими газами;

вдыхание паров химических веществ.

Острый бронхит

Острый бронхит – воспаление трахеи, а также дыхательных путей, которые отходят от трахеи. Для него характерны кашель с отделением мокроты и увеличением объема секреции.

Симптомы острого бронхита

Кашель, озноб, повышенная температура тела, слабость и потливость являются главными симптомами острого бронхита. При этом кашель при бронхите сначала сухой, а потом – с отхождением мокроты. Кашлять больной может до двух недель. Стоит отметить, что если не лечить острый бронхит или делать это неправильно, тогда он может перейти в хроническую форму.

Хронический бронхит

Хронический бронхит – поражение бронхов с прогрессирующим развитием воспалительного процесса и нарушением функции бронхов. Такая форма бронхита сопровождается гиперсекрецией мокроты.

Симптомы хронического бронхита

Если у больного кашель не прекращается на протяжении трех месяцев, тогда можно говорить о хронической форме бронхита.

О хронической форме уместно говорить, когда кашель у больного наблюдается более трех месяцев. При этом обильно выходит мокрота, а сам кашель глубокий и глухой. Зачастую обострения заболевания связаны с переохлаждением или ОРВИ.

Обструктивный бронхит

Обструктивный бронхит – форма бронхита, при которой поражается слизистая органа. Главными симптомами заболевания являются отек и закупорка бронхов. При этом температура тела поднимается до 37-38˚С.

Симптомы обструктивного бронхита

Помимо кашля у больного появляется еще и одышка, которая усиливается при физической нагрузке. К осложнениям бронхита относится необратимая деформация и сужения стенок бронхов.

Как лечить бронхит

Первое, что назначают больному – обильное питье, отхаркивающие средства и постельный режим. Если поднимается температура – принимать жаропонижающие. А антибиотики при бронхите назначаются только при подозрении на бактериальную инфекцию.

Главное, что необходимо сделать в первую очередь – ликвидировать воспалительный процесс и улучшить проходимость бронхов. Кроме того, с помощью лекарств необходимо добиться расширения бронхов. Всего этого можно достичь с помощью ингаляций, лекарств, трав и массажа.

Профилактика бронхита

своевременное лечение ОРВИ и гриппа;

ведение здорового образа жизни и отказ от курения;

укрепление иммунитета (витаминотерапия, закаливание и прочее);

избегание мест скопления людей во время эпидемии гриппа;

ношение маски при работе с вредными веществами.

Главное, вовремя заметить бронхит и назначить правильное лечение, чтобы не запустить до тяжелого состояния.

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