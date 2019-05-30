Осторожно, пыльца: как защитить себя от аллергии

Врач-иммунолог рассказала, по каким признакам можно определить сезонную аллергию

Ежегодно тысячи украинцев страдают от сезонной аллергии, вызванной цветением разнообразных растений. Можно ли от нее защититься или, по крайней мере, уменьшить влияние на организм?

Сирень, каштаны, тополь – все это цветет, пахнет ... и вызывает аллергию. Симптомы проявляются в один и тот же период в течение нескольких лет. Это может быть постоянное чиханье, сильный насморк, слезотечение, сыпь на коже и зуд. И при этом – нормальная температура тела.

Симптомы аллергии

Систематичность

Чиханье

Насморк

Сыпь на коже

Зуд

Покраснение глаз и слезотечение

Нормальная температура

Читайте также Медики рассказали, что такое аллергия

Врач-аллерголог Татьяна Бондаренко предупреждает, что эти симптомы можно легко спутать с простудой. К тому же, на фоне аллергии обостряются другие хронические болезни. Поэтому в случае ухудшения самочувствия не следует медлить, лучше немедленно обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах.

А пока наш эксперт дает несколько советов, как уменьшить влияние аллергенов на организм.

"Залогом здорового микроклимата в помещении являются: влажная уборка, проветривание, попадание естественных лучей солнца, которые обеспечивают бактерицидный эффект. Также нужно минимизировать предметы обихода, которые скапливают на себя большое количество пыли", – говорит аллерголог.

Напомним, ранее мы писали, как распознать аллергию на холод. "Сегодня" также называли признаки непереносимости кофе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram