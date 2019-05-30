Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Осторожно, пыльца: как защитить себя от аллергии

Врач-иммунолог рассказала, по каким признакам можно определить сезонную аллергию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34

Ежегодно тысячи украинцев страдают от сезонной аллергии, вызванной цветением разнообразных растений. Можно ли от нее защититься или, по крайней мере, уменьшить влияние на организм? 

Сирень, каштаны, тополь – все это цветет, пахнет ... и вызывает аллергию. Симптомы проявляются в один и тот же период в течение нескольких лет. Это может быть постоянное чиханье, сильный насморк, слезотечение, сыпь на коже и зуд. И при этом – нормальная температура тела.

Симптомы аллергии

  • Систематичность
  • Чиханье
  • Насморк
  • Сыпь на коже
  • Зуд
  • Покраснение глаз и слезотечение
  • Нормальная температура

Читайте также
Медики рассказали, что такое аллергия

Врач-аллерголог Татьяна Бондаренко предупреждает, что эти симптомы можно легко спутать с простудой. К тому же, на фоне аллергии обостряются другие хронические болезни. Поэтому в случае ухудшения самочувствия не следует медлить, лучше немедленно обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах.

А пока наш эксперт дает несколько советов, как уменьшить влияние аллергенов на организм.

"Залогом здорового микроклимата в помещении являются: влажная уборка, проветривание, попадание естественных лучей солнца, которые обеспечивают бактерицидный эффект. Также нужно минимизировать предметы обихода, которые скапливают на себя большое количество пыли", – говорит аллерголог.

Напомним, ранее мы писали, как распознать аллергию на холод. "Сегодня" также называли признаки непереносимости кофе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Реставрация в самом старом ботсаду Киева: что изменится Как отличить оригинальную косметику от опасной подделки Ульяна Супрун развенчала мифы о поствакцинальных реакциях Четыре признака, что у вас аллергия на алкоголь
цветение аллергия насморк
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках
Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году

Популярные статьи

Сегодня, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Сегодня, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Сегодня, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Сегодня, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

Вчера, 16:35Fun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:48Fun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

Вчера, 09:14Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Вчера, 08:29Техно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

28 маяWellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

28 маяШоу-бизнес

Слава Каминская назвала причину развода с мужем

28 маяFun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

28 маяАфиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

28 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Новости партнеров

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Конвертики на кефире
Конвертики на кефире
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Власти России ограничат работу сети интернет
Власти России ограничат работу сети интернет
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь