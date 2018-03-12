От неизвестной инфекции умрут миллионы – ученые

Сегодня, 12:15

Существует высокая вероятность новой глобальной эпидемии, говорят ученые

«Болезнь Икс» ожидает человечество. Фото: pixabay
«Болезнь Икс» ожидает человечество. Фото: pixabay

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что существует высокая вероятность новой глобальной эпидемии (пандемии), причиной которой станет пока еще не идентифицированная инфекция, называемая "болезнью Икс", пишет издание Science Alert.

Исследователи составили список заболеваний, которые могут охватить все человечество. В него были включены вирусные геморрагические лихорадки Ласса, которая распространилась в Нигерии, и Эбола, унесшая в 2014-2015 годах более 11 тысяч жизней. Кроме того, ученые считают чрезвычайно опасными такие инфекции, как лихорадка Марбург, лихорадка Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика.

Врачи также поместили в перечень "болезнь Икс", поскольку считают, что пандемия может быть вызвана неизвестным пока заболеванием, которое окажется таким же смертоносным, как испанский грипп начала прошлого века. Ученые планируют заранее подготовить меры для борьбы с опасной инфекцией, чтобы быстро реагировать на любую потенциальную угрозу.

Напомним, война на Донбассе привела к распространению страшной инфекции – исследование.

Ранее на сайте "Сегодня" сообщалось, как передается эта инфекция и как избежать заражения. Многие люди думают, что ВИЧ СПИД – это одно и то же. На самом деле это не так. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – это вирус, вызывающий СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита).

Смотрите видео: эпидемия гриппа и вирусных инфекций вспыхнула в Сумах и Конотопе
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