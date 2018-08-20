Отказ от какого продукта грозит скорой смертью: ответ ученых

Врачи советуют ни в коем случае не отказываться от этой еды

Углеводы – необходимый для жизни продукт. Фото: depositphotos

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения США выяснили, что отказ от углеводов (крупы, орехи, сухофрукты, некоторые свежие фрукты и овощи, качественные сыры, а также цельнозерновые хлеб и макароны) приводит к сокращению продолжительности жизни.

Исследователи в течении 25 лет изучали данные 15 428 человек в возрасте 45-64 лет, потреблявших в пищу среднее количество калорий. Выяснилось, что слишком низкое (менее 40 процентов от общего рациона) и слишком высокое (более 70 процентов) потребление углеводов связано со снижением продолжительности жизни. Специалисты отмечают, что люди, полностью исключающие углеводы, живут в среднем на четыре года меньше, чем те, кто употребляет их в умеренном количестве.

По словам исследователей, люди, заменившие углеводы белками и жирами животного происхождения, подвергают свое здоровье большему риску по сравнению с приверженцами растительной пищи. При этом самым оптимальным вариантом назвали сбалансированную диету, предусматривающую употребление углеводов на уровне 50-55 процентов от общего рациона.

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