Отруби для похудения: какие лучше и как употреблять

Отруби — это огромное количество клетчатки, медленных углеводов и протеина

Отруби богаты клетчаткой Фото: Depositphotos

Для многих из нас возникает вопрос: что такое отруби и с чем их едят? И главное: а зачем их едят? Мы постараемся удовлетворить этот интерес, поскольку замечательные свойства отрубей известны с давних времен.

Отруби – это побочный продукт мукомольного производства, они состоят из оболочек зерна и неотсортированной муки. Но назвать отруби отходами производства – это будет слишком несправедливо, ведь они обладают уникальными способностями помогать при разнообразных проблемах со здоровьем.

Полезные свойства отрубей

Главное достоинство отрубей всех видов (пшеничные, ржаные, ячменные, овсяные, рисовые, гречишные и др.) – в высоком содержании пищевых волокон. Эти волокна регулируют работу кишечника, улучшают микрофлору толстой кишки, способствуют выведению холестерина, снижению веса, нормализации сахара в крови и детоксикации организма в целом. Кстати, современные научные данные подтверждают: с недостатком растительных волокон в нашей пище связаны такие заболевания, как: дивертикулез, геморрой, хронические колиты, так что пищевые волокна, содержащиеся в отрубях, весьма и весьма полезны.

Отруби можно добавлять в смузи-боулы Фото: Pixabay

Холестерин снижается путем связывания волокон и кишечных желчных кислот, имеющих определенную атерогенную активность, поэтому отруби могут применяться с целью профилактики атеросклероза. Кроме того, кишечные бактерии, употребляя клетчатку, выделяют незаменимые витамины группы В.

При сахарном диабете отруби замедляют расщепление крахмала и способны влиять на гликемический индекс продуктов.

В борьбе с лишним весом отруби также неоценимы: пища с большим количеством клетчатки медленнее поглощается и дает чувство насыщения на более длительное время, а усилившаяся перистальтика кишечника уменьшит всасывание питательных веществ и, следовательно, калорийность съеденной пищи.

Желчегонный эффект отрубей обеспечивается стимулирующим влиянием их на общую двигательную способность пищеварительного тракта (механическая стимуляция). В виде пищевой добавки отруби эффективны при нарушениях функции печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, хронических заболеваниях желудка и кишечника гастритах, гастродуоденитах энтероколитах в период ремиссии и стихания острого воспалительного процесса (при расширении диеты).

Отруби хороши для регулирования обмена веществ в организме. Клетчатка не сжигает жир, не воздействует на видимые следствия излишнего веса, а влияет на саму причину – нарушение обменных процессов в организме. Отруби способствуют улучшению перистальтики толстой кишки и моторики кишечника в целом, понижают уровни продуктов распада жиров, связываемых с образованием канцерогенов.

Эффект детоксикации организма также возникает благодаря содержанию в отрубях разнообразных волокон, являющихся универсальным биологическим веществом, связывающим ионы тяжелых металлов, радионуклиды, вредные продукты распада пищевых веществ.

Пищевая ценность отрубей

В отрубях содержится до 15% протеина, а еще калий, магний и другие микроэлементы. Калий – играет важную роль в обеспечении нормальной деятельности сердечно- сосудистой системы, в выведении жидкости из организма. Магний – обладает сосудорасширяющим свойством, именно поэтому продукты, его содержащие, включают в рацион питания при гипертонической болезни.А еще, помимо белка, отруби богаты полиненасыщенными жирными кислотами, участвующими в энергетическом жировом обмене, в формировании оболочек клеток, в иммунном ответе.

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Как правильно принимать отруби

Употреблять отруби обязательно нужно с водой! Иначе эффект от их приема будет нулевой. Итак, как это делать правильно: отруби предварительно запаривают кипящей водой, а через 20-30 минут жидкость сливают. После этого отрубяную кашицу можно добавлять практически во все блюда или принимать, запивая водой. Попав в желудок, отруби не претерпевают никаких изменений и, удерживая воду, поступают в кишечник, ускоряя движение шлаков.

Суточная доза отрубей – не более 30 грамм. Начинать их употреблять лучше по следующей схеме: взрослому человеку нужно принимать в течение 2 недель по 1 чайной ложке, а затем по 1-2 столовой ложке 3 раза в день.

Кексы с отрубями Фото: Pixabay

Отруби добавляют в обычные блюда или же употребляют отдельно: с молоком, кефиром, йогуртами или другими молочными продуктами, 3 – 4 раза в день.

И напоминаем самое главное: те волокнистые пищевые вещества, ради которых употребляются отруби, работают только тогда, когда они впитывают в себя воду и разбухают.

Рецепт для восстановления сил

Как советуют специалисты, для восстановления сил после тяжелой болезни понадобится 1 ст. ложку с верхом отрубей залить 2 стаканами воды, кипятить 30-40 мин, помешивая. Прибавить 1 ст. ложку меда после того, как отруби будут сняты с огня и охладятся. Принимать по 50 г 3-4 раза в день в теплом и холодном виде.

Кому нельзя есть отруби

Отруби не рекомендуется применять в острый период при гастритах, язвенной болезни, колитах и энтеритах инфекционной этиологии. По мере стихания воспалительного процесса можно возобновить прием отрубей, начиная с малых доз.

А еще, проявив неумеренность в употреблении казалось бы полезных отрубей, некоторые рискуют нажить обострение заболеваний кишечника, вздутие живота, метеоризм, нарушение функции кишечника, и, как минимум, гиповитаминоз – питательные вещества и витамины будут настолько стремительно покидать кишечник, что мало что успеет усвоиться организмом. Поэтому будьте осторожны. Употребляйте отруби только при показаниях, и тогда они помогут.

Напомним, раннее мы делились рецептом диетических оладий с овсяными отрубями. Сайт "Сегодня" также писал, как похудеть на злаках.

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