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Пандемия гриппа: вирус, унесший более 100 миллионов жизней

Вирусы постоянно мутируют, именно поэтому представляют большую опасность

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:53
Фото: Depositphotos

За последние 100 лет вирус гриппа унес жизней больше, чем все войны вместе взятые за этот же период времени. Всего за столетие было зафиксировано 6 больших пандемий, 4 из которых чрезвычайно массовые. Тогда умерло более 60 миллионов человек, и это – по самым скромным подсчетам. Все пандемии были вызваны вирусом гриппа типа А.

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Почему говорим о пандемии, а не эпидемии. Пандемия отличается масштабностью, скоростью распространения, обширной географией, количеством заболевших и погибших. Пандемии делят на 5 категорий. Самая страшная – пятая категория, когда вирус, передающийся воздушно-капельным путем, разлетается молниеносно, при этом забирая сотни тысяч жизней.

Фото: Сегодня

Испанский грипп

Самой масштабной пандемией гриппа за всю историю человечества была "испанка", или испанский грипп. Свирепствовал этот вирус типа А H1N1 в 1918-1919 годах. Всего за 18 месяцев гриппом заболели более 550 миллионов человек. На те времена это было 30% населения планеты. По одним данным, погибло более 40 миллионов человек, по другим – более 50 млн. Как ни странно, но первый случай заболевания был выявлен в США, а "испанским" вирус назвали, так как считалось, что именно эта страна больше всего пострадала от пандемии. Хотя на самом деле это не так – вирус атаковал всю планету, досталось даже самым отдаленным уголкам мира – Самоа, Фиджи, Аляска, становились безлюдными острова в Тихом и Индийском океанах.

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Только за первые 25 недель пандемии грипп унес более 25 миллионов жизней. Вирус отличался особой агрессивностью – он быстро разрушал легкие, которые заполнялись жидкостью и кровью. Иногда заболевший умирал оттого, что захлебывался кровью. Вирус настолько молниеносно действовал, что от заражения до летального исхода проходило 12 часов, причем, порой у человека даже не было особых симптомов.

Распространению "испанки" способствовали массовые передвижения войск, беженцев и тотальная антисанитария, ведь вирус активизировался как раз под конец Первой мировой войны.

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Азиатский грипп

Вторая масштабная пандемия произошла в 1957-1958 годах. На этот раз возбудителем гриппа стал другой штамм – H2N2. Первый случай был зафиксирован в Китае, откуда он быстро распространился на Сингапур, Гонконг, а оттуда уже по всему миру. Скорее всего, заражение произошло от диких уток. Точное количество человек, заболевших азиатским гриппом, не установлено. Это обусловлено тем, что в те времена в Азии, где было больше всего летальных случаев, не велась статистика заболеваний. Но по данным ВОЗ всего азиатским гриппом заболели около 7 миллионов человек, 2 миллиона из которых погибли.

Симптомы азиатского гриппа такие же, как и у обычного гриппа: высокая температура, боль в груди, одышка, озноб, апатия, кашель. В тяжелых случаях возникал отек головного мозга, геморрагический синдром.

Тогда пандемию удалось остановить благодаря разработанной вакцине. Медики мира наконец вздохнули спокойно, но ненадолго. Штамм вируса H2N2 мутировал в H3N2 и опять вызвал пандемию.

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Гонконгский грипп

Пандемия началась в Гонконге в 1968 году и быстро распространилась по всему миру. На этот раз возбудителем заболевания стал штамм вируса гриппа типа А – H3N2. Специфических симптомов у гонконгского гриппа нет. Начинается заболевание с першения в горле, высокой температуры, тахикардии, одышки, головной боли, озноба. При слабом иммунитете вирус очень быстро опускается в легкие и вызывает тяжелую вирусную пневмонию. Иногда человек погибает за сутки. Опять-таки из-за отсутствия четких данных невозможно сказать, сколько точно людей заболели гонконгским гриппом. Ученые склоняются к версии, что всего было около 5 миллионов заболевших, 1 миллион из которых погиб.

Свиной грипп

Эта пандемия была всего 11 лет назад. Она унесла жизни 2627 человек. Всего же было зарегистрировано 255 716 случаев заболевания. Возбудитель заболевания такой же, как и тот, который вызвал "испанку" – H1N1. Первые случаи заболевания были зафиксированы в Мексике, поэтому другое название этой пандемии – мексиканский свиной грипп. Вирус быстро распространился в США и Канаду, а оттуда и по всему миру.

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Специфических симптомов у свиного гриппа нет, они такие же, как и у обычного гриппа. Лекарств, которые 100-процентно помогают от этого штамма вируса, тоже нет. Лечение направлено на облегчение симптомов у больного.

Украинцы тоже пострадали от свиного гриппа. В 2009 году было зафиксировано 225 случаев заболевания этим штаммом, 17 людей умерли.

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