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Паразиты внутри нас: как ими можно заразиться

Опасное заболевание можно подхватить, поев рыбы или икры

Анна Педан
Сегодня, 16:43

Чувство невероятной слабости, тошнота, рвота, диарея, иногда температура, какие-то необычные спазмы в животе, будто что-то шевелится. Если все или хотя бы три из этих симптомов присутствуют, вам надо к инфекционисту. Придется сдать специальный анализ и ответить на ряд вопросов. Например, не ели ли вы незадолго до этого щучью икру домашнего приготовления или слабосоленую семгу или форель.

"Многие пациенты удивляются, если я задаю эти вопросы, – говорит врач-инфекционист Иван Нестеренко. – Но иногда достаточно лишь попробовать одну чайную ложку икры щуки, чтобы в организм проникло яйцо широкого лентеца. Им заражена некоторая днепровская рыба. Глист этот паразитирует в кишечнике, вырастая там, не поверите, до 9 метров в длину. Несколько месяцев мы являемся не только столовой для червя, но, извините, и туалетом. Представляете, сколько токсических веществ накапливается в организме. Они и являются причиной вышеописанных недомоганий".

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Паразиты из речной рыбы

Особенно опасна в этом отношении щука. Запомните, щучью икру лучше не есть ни в каком виде. Всю рыбу надо как следует проварить или прожарить.

Соленая тарань тоже представляет опасность. Растет число зараженных описторхозом, который можно подхватить, поев тарани. Эту болезнь вызывает кошачья двуустка – маленький червячок с двумя присосками. Он поселяется в нашей печени и питается ею. Болезнь проявляется воспалением желчных протоков, иногда – желтухой. Но главное, – не так давно описторхоз причислен Всемирной организацией здравоохранения к канцерогенам первой группы. Это значит, что двуустка может вызывать рак желчных протоков. При солении двуустку может убить концентрация соли в растворе не меньше 14%. Время соления для крупной рыбы – 40 суток, для средней – 21 сутки. Можно обезвредить рыбу промораживанием: при минус 12 °С – за 72 часа, при минус 28 °С – за 32.

Поев тараньки, можно подхватить описторхоз
Поев тараньки, можно подхватить описторхоз
Фото: freepik.com

Паразиты из морской рыбы

Чаще всего отравление вызывает паравибрион, который паразитирует в морской рыбе и морепродуктах. Относится он к тому же роду vibrio, что и холерный вибрион. Отравление можно перепутать с холерой или дизентерией. Симптомы появляются через 2-6 часов: тошнота, рвота, сильные боли в животе, понос до 12 раз в сутки. Развивается бессонница, болит голова, ломит суставы. Температура поднимается до 39 °С.

По внешнему виду распознать зараженную рыбу невозможно, поэтому следует запомнить: при температуре 100 градусов паравибрион погибает за одну минуту, при минус 2 градусах – за 5 дней. А токсины, которые он вырабатывает, разрушаются только при кипячении.

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Паразиты с грядки

Ягоды, овощи, фрукты, зелень с грядки – тоже могут служить домом для невидимого глазу паразитов. Мойте все, что растет на земле. Особенно тщательно мойте клубнику. И прежде, чем угостить ягодой ребенка, обдайте лакомство кипятком. Многие любят свои дачи и с удовольствием едят сорванные прямо с грядки огурцы, помидоры, подбирают смородину с нижних веток. Как же это вкусно! Но как же это опасно!

Запомните, вся зелень и ягоды, растущие на земле, могут быть инфицированы яйцами аскарид. Из яиц, попавших в кишечник человека, выходят личинки, которые потом проникают в кровеносные сосуды и разносятся кровью во все органы. Иногда именно глисты становятся причиной легочных уплотнений, бронхитов, пневмоний. При аскаридозе может возникнуть непроходимость кишечника, печеночная колика, желтуха, разрыв желчного пузыря.

Бродячие животные

Если у вас во дворе дома обитают бродячие собаки, и вы их частенько подкармливаете, можете стать жертвой глистов дирофилярий. Источник заражения – бродячие собаки, у них эти тончайшие паразиты живут под кожей и иногда достигают длины 17 см. В Украине выделено два вида дирофилярий: так называемый сердечный глист, который проникает в сосуды сердца и подкожный вариант, обитающий в том числе и под глазными веками. Человек может годами не знать, что он инфицирован. Насторожить должно жжение кожи, ощущение какого-то движения под ней, нарывы. Если глисты поселились в глазу, то это сразу почувствуется, более того, паразитов можно увидеть, внимательно посмотрев в зеркало.

Переносит болезнь и обыкновенный комар, укусивший перед этим больную собаку.

Всего лишь соблюдение элементарных правил гигиены позволит вам избежать многих неприятностей.

Напомним, ранее мы писали о продуктах, которые нужно навсегда исключить из рациона при сахарном диабете.

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