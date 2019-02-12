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Парная тренировка от Холли Берри, которая поможет разжечь огонь в мышцах на День святого Валентина

Актриса показала особые упражнения к 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:02
Холли Берри
Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry

Уже около года 52-летняя Холли Берри делится со своими подписчиками фотографиями из серии #FitnessFriday. Это специальная рубрика, где американская актриса показывает любимые спортивные упражнения, а также делится размышлениями на тему красоты тела и здоровья.

На днях Холли вместе со своим фитнес-наставником Питером Ли Томасом показала специальную тренировку ко Дню святого Валентина.

Тренировка на День святого Валентина Фото: instagram.com/halleberry

"Ни один воин не сражается в одиночку. В предверии Дня святого Валентина я хочу поделиться упражнениями, которые нарушат вашу рутину и переведут тренировки на совершенно другой уровень", – написала актриса в Instagram.

Вы можете выполнять эти упражнения с вашим любимым человеком, приятелем в спортзале или самостоятельно. 

Растяжка "Бабочка"

Фото: instagram.com/halleberry

Примите позу, как на фото, и зафиксируйте ее на 60 секунд.

Упражнение "Конькобежец"

Фото: instagram.com/halleberry

Это упражнение имитирует бег на коньках. Сделайте по 10 повторений на каждую ногу.

Упражнение "Альпинист"

Фото: instagram.com/halleberry

Встаньте в планку на прямых руках (пальцы ног должны быть на небольшом возвышении). Меняя ноги, подтягивайте колени к груди. Повторите по 10 раз на каждую ногу.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде йоги для здоровья. Сайт "Сегодня" также делился советами, которые помогут вам избавиться от целлюлита.

Смотрите видео о секретах молодости Холли Берри:

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Источник: Сегодня
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