Педиатр назвала простой способ не заразиться вирусом

Какие важные правила гигиены необходимо знать

Микроорганизмы – это самый многочисленный вид живых существ на Земле. Они были самой первой формой жизни на планете и, вероятно, будут последней. Большинство из них являются нашими невидимыми безопасными соседями и даже помощниками. Но среди огромного количества микроорганизмов есть очень опасные болезнетворные особи, вызывающие тяжелые, иногда смертельные заболевания. Именно поэтому в процессе эволюции появились правила и средства гигиены. Они актуальны и сейчас, во время пандемии коронавируса. Подробнее о них расскажет врач-педиатр с 39-летним стажем, Галина Ильина.

Мытье рук с мылом – самая важная профилактика вирусов Фото: freepik.com

Правила почти не изменились с древних времен, но очень изменились средства, способы и возможности гигиены.

Мытье рук перед едой, после использования туалета, после прогулки на улице и после контакта с животными. Простое мытье рук с мылом значительно сокращает риски заболеть кишечными инфекциями, от которых до сих пор в мире умирает около 2-х миллионов человек в год.

В понятие гигиена входит также использование душа или ванны, ежедневная гигиена полости рта, смена нательного белья.

Соблюдение правил гигиены предполагает также тщательное мытье фруктов, ягод и овощей, хорошую термическую обработку мяса и рыбы, а также уход за домашними животными, которые являются переносчиками многих видов паразитов.

Существует также гигиена помещений. Влажная уборка, проветривание, поддержание оптимальной температуры и влажности помещений – это тоже залог хорошего здоровья.

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Существуют определенные параметры влажности и температуры помещений, при которых наши слизистые оболочки глаз, носа и дыхательных путей не пересыхают и функционируют оптимально. Температура воздуха +20 °С для взрослых и +23 °С для младенцев при влажности 40-60 % считаются оптимальными. Особенно такие параметры окружающей среды необходимо соблюдать при вирусных инфекциях. Для заболевшего важно оставаться дома, чтобы не распространять вирусы.

Британские ученые подсчитали, что, если бы люди регулярно мыли руки и при этом делали это правильно, каждый год удавалось бы спасти 1 миллион человеческих жизней. Эти цифры впечатляют. Особенно важно мыть руки сейчас, во время пандемии коронавируса.

Есть несколько интересных и полезных фактов о гигиене рук.

Самые "популярные" среди микроорганизмов места человеческого тела – это руки и волосистая часть головы. На руках больше всего микробов под ногтями и в складках ладоней. В среднем на руках человека находится 840 000 различных микроорганизмов. Через руки передается 80% инфекционных заболеваний. Именно поэтому считается, что поцелуй более гигиеничен, чем рукопожатие.

Полоскание рук под проточной водой – это не мытье рук. Руки нужно мыть с мылом. Это снижает риск инфицирования на 50%. Несмотря на это, с мылом моет руки только каждый третий житель планеты.

Рекомендуемая продолжительность мытья рук составляет 20 секунд.

Женщины более ответственно относятся к гигиене рук. Они чаще, дольше и правильнее моют руки, больше используют средства гигиены. Например, регулярно моют руки с мылом 78% женщин и только 50% мужчин.

Существует мнение, что самыми грязными вещами в мире являются деньги. Но только 27 % людей моют руки после действий с наличными.

С развитием технологий количество очагов бактерий увеличилось. Очень загрязненными предметами являются мобильные телефоны, клавиатура компьютеров, телевизионные пульты. Например, концентрация микробов на поверхности мобильного телефона в 10, а на клавиатуре компьютера в 400 раз выше, чем в туалете.

Именно поэтому обязательно мойте руки после туалета, после работы за компьютером и после разговора по телефону. А лучше обрабатывайте "опасные" вещи дезинфицирующими средствами.

Напомним, ранее мы писали о том, на каких предметах могут жить вирусы и как их правильно обрабатывать.

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