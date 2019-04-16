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Передозировка водой: чем вредят лишние литры

Избыток жидкости почти так же вреден, как ее недостаток

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00

Передозировка водой – бывает и такое. Иногда избыток жидкости может даже убить, предупреждают врачи, которые обеспокоены рекламным мифом – чем больше пьешь, тем лучше. Чем же вредят лишние литры?

"Если человек пьет 1.5-2 литра чистой воды в сутки, то у него хронически напрягается работа сердца и всей сердечно-сосудистой системы, а также работа почек", – говорит иммунолог Борис Скачко.

Следствие этого – сердечная или почечная недостаточность.

"Возникают головокружение, изменение сознания. Страдает сердечный ритм, возникают отеки, вплоть до отека легких", – предостерегает уролог Дмитрий Бугрименко.

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Правильная рекомендация: употреблять в сутки полтора-два литра жидкости, а не воды. Сюда входят соки, чаи и даже еда. Суточный предел всей жидкости, поступающей в организм – три литра.

"На выходе должно быть 4-5 желаний сходит в туалет полным мочевым пузырем", – рассказывает Борис Скачко.

А вот сколько за день выпивать именно воды – зависит от особенностей организма и образа жизни. И нет единого количества, полезного всем.

"Объем потребляемой жидкости зависит и от массы человека, и от физической нагрузки", – напоминает Дмитрий Бугрименко.

В случае чрезмерной потери жидкости при физических нагрузках воды стоит пить больше, но небольшими порциями. В противном случае постоянная жажда или сухость во рту могут быть признаками болезни. И нехватка воды здесь ни при чем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пить воду летом.

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Источник: Сегодня
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