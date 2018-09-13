Переедание не главное: врач назвала вероятную причину лишнего веса

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, в чем проблема

Светлана Фус назвала неожиданную причину лишнего веса. Фото: depositphotos

Если вас постоянно тянет на сладости и вы не в силах от них отказаться, часто чувствуете приступы голода и не можете вдоволь наесться, тогда вам необходимо проверить содержание хрома в организме. Такой совет дала врач-диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

"Хром регулирует уровень глюкозы в крови и, соответственно, инсулина. Он "отвечает" за то, будут ли ваши клетки перерабатывать глюкозу в энергию или же запасать ее в виде жира. Именно хром помогает снизить амплитуду "скачков" глюкозы и избежать внезапных приступов голода, а значит избежать переедания и набора веса. Наряду с другими минералами и витаминами хром участвует в обмене углеводов, липидов и белка", – рассказывает эксперт.

Для поддержания нормального обмена веществ, необходимо от 200 до 250 мкг в сутки этого микроэлемента, утверждает диетолог.

"Наибольшие его количества содержатся в продуктах из цельного зерна, включая отруби из хлебных злаков, в морепродуктах, а также в белом мясе птицы, субпродуктах (печени). Хром есть в специях, брокколи и зеленом горохе. Молочные продукты, фрукты и овощи содержат его совсем немного", – утверждает Светлана Фус.

Но, к сожалению, хром не является удивительным средством для получения красивой фигуры.

"Помните, что любая пищевая добавка, содержащая хром, или "добавка для снижения веса" не будет эффективной и не поможет в должной мере нормализовать содержание этого элемента в организме, если вы не измените состав своего рациона и не введете физическую активность в расписание дня", – говорит врач.

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