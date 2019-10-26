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Перевод часов осенью 2019 в Украине: точная дата, польза и вред

Узнайте, когда переход на зимнее время в Украине 2019, и чем это опасно для нашего здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:05
Будет ли переход на зимнее время в 2019 в Украине?
Будет ли переход на зимнее время в 2019 в Украине?
Фото: Pixabay

Переход на зимнее время в Украине в 2019 году будет проводиться уже в ближайшие выходные, в ночь с 27 на 28 октября, в 4:00. Сезонный перевод часов в Украине осенью и весной – дело привычное, а потому в последнее воскресенье октября мы будем терпеливо крутить стрелки своих будильников, согласно постановлению Кабмина Украины 20-летней давности от 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". В чем же польза перевода часов на зимнее время, а чем эта процедура вредит людям, узнайте в нашей статье.

Кому выгодно переводить часы на зимнее время, смотрите в сюжете:

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Перевод часов в Украине на зимнее время 2019 – в чем польза?

Смена летнего и зимнего времени на территории Украины и во многих других странах вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии. И перевод часов в Украине осуществлялся в связи с рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН.

Зимнее время считается астрономическим, а вот летнее время было введено в 80 странах для экономии электроэнергии на производство и освещение. Однако ученые по-разному оценивают эффективность перевода времени, его необходимость, пользу и вред, и такая дискуссия длится не одно десятилетие.

Чем опасен перевод времени в Украине

И если экономическая выгода на сегодня от перехода на зимнее и летнее время весьма сомнительна, то очевидно, что перевод времени на час вперед или назад негативно сказывается на здоровье многих граждан Украины.

По мнению медиков, большинство людей тяжело переносят период адаптации, когда происходит перевод часов на зимнее время или же, наоборот, возврат на летнее. Нашему организму приходится перестраиваться на новый режим, поэтому он испытывает дополнительный стресс, который у разных людей может продлиться от 2 дней до 2 недель.

Люди с ослабленным иммунитетом могут испытывать дополнительные проблемы со здоровьем и плохим самочувствием. Ведь сбой в графике человека из-за перевода времени на зимнее может привести к перебоям в режиме сна, увеличению усталости, уменьшению защитной реакции организма, хроническим обострениям, а также проявлению депрессий и стрессов.

Кроме того, перевод часов на зимнее время в Украине 2019 заставит людей задерживаться на работе или в учебных заведениях и приходить домой на 1 час позже обычного времени, когда на улице совсем стемнеет.

К тому же этот день как раз выпадает на период обострения ОРВИ, гриппа и других опасных межсезонных заболеваний, что также снижает защитные свойства организма.

Ранее мы подробно рассказывали, как легко адаптироваться к переводу времени.

Также мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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