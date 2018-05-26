Перезагрузка для ребенка: психолог рассказал, как уберечь детскую психику от срывов

Помогаем детям справляться с перенапряжением и усталостью

Детские реакции. Чтобы сбросить избыточное напряжение, иногда дети носятся, как ракеты

Развитие — дело энергозатратное: работа мозга требует огромного ресурса. А если речь о ребенке, то вдвойне большего, чем у взрослого. Ведь в каждый момент времени у него созревают новые функции. И часто из-за интеллектуальной нагрузки (не всегда посильной для его возраста) ребенок чрезмерно устает.

"На возникшее напряжение — от усталости, страха, агрессии, перевозбуждения — у детей (как и у взрослых) есть всего несколько реакций (за них отвечает самая древняя часть мозга — рептильный мозг, у которой есть еще одно название — "бей, беги, замри"). Как только включается эта часть мозга, то неокортекс — он отвечает за анализ и контроль — выключается. Именно поэтому ребенок и взрослый не учится, когда страшно. Именно поэтому в экстремальных ситуациях мы часто не ведаем, что творим"

, — рассказывает психолог Светлана Ройз.

Так как же можно снизить напряжение у ребенка? Разберемся вместе с экспертом.

К слову, чтобы упредить чрезмерную усталость, перед началом занятий попросите ребенка поочередно прикоснуться ладонью к затылку, вискам, макушке и лбу, приговаривая соответственно "вижу, слышу, ощущаю, понимаю". Доли мозга, отвечающие за зрение, находятся в затылочной части, аудиальные — в височной, вестибулярные (связанные с обучаемостью) — в проекции макушки, неокортекс (регулирующий мышление, эмоции и конечные отделы чувствительных анализаторов) — лобная часть мозга. Теперь попросите ребенка нарисовать на чистом листе бумаги круг, в котором он затем может нарисовать что угодно, хоть абстрактную каляку-маляку. Эта простая практика возвращает ощущение своих границ и безопасности.

Психотип ребенка и напряженность

У человека есть два типа нервной системы. Симпатическая отвечает за процессы возбуждения, парасимпатическая — за торможение. Мы очень условно можем назвать детей "симпатиками" или "парасимпатиками".

У "парасимпатика", возможно, в младенчестве снижен мышечный тонус, с помощью массажей мы помогали ему научаться переворачиваться, ползти, он, возможно, позже начал говорить. По сравнению с "симпатиком" он может чуть медленнее осваивать новый опыт. При этом у него может быть великолепный интеллект, но снижена скорость реагирования. Ему, например, трудно просыпаться утром.

Таким детям необходимо время на адаптацию в любом деле, в частности — в обучении. Вынуждая их к скорости, что для таких детей является фактором стресса, родители приблизят момент переутомления.

Чтобы "парасимпатик" воспринял информацию, ему нужно от 5 до 10 секунд. Потому в процессе обучения не торопитесь и не торопите ребенка, иначе он начнет "зависать".

А "симпатик" — это очень активный ребенок. Он не столько сконцентрирован, сколько суетлив. Он часто очень быстро выполняет или начинает выполнять задачи, но не всегда правильно. Такой ребенок (и потом взрослый), когда прозвонил будильник, вскочил и побежал, он быстро "включается". И потому у "симпатика" в особенности необходимо упреждать перевозбуждение. Например, любое большое задание, после того, как вы его озвучили, разбейте на несколько небольших частей. Это поможет ребенку легче сосредотачиваться (ведь держать внимание на части проще, чем на целом). Иногда эмоциональные, суетливые родители привносят в состояние "симпатика" еще больше хаоса и напряжения. Наши поторапливания, наш крик вроде "Давай быстрее, мы уже опаздываем!", вызывают у ребенка "рептильную" реакцию. Нам важно самим быть последовательными и, что называется, торопиться не спеша.

Если ребенок перевозбудился

Иногда ребенок, справляясь с избыточным напряжением, начинает носиться, как ракета, или прыгать на подушках. В таком случае мы можем предложить ему поактивничать, но более конструктивно и осознано. Скажем, подойдут прыжки на одной ноге, выстукивания какого-то ритма по стулу, столу, дивану, ритмичные хлопанья в ладоши. Также живчику подойдут бои подушками. Еще можно поиграть в "Светофор". В этой игре происходит не только "утилизация" гормона стресса, но и суетливый ребенок учится недостающему ему умению вовремя останавливаться — то есть контролировать себя. Объясните ему, что вы — две машинки. На вашу команду "Зеленый" вы начинаете бегать и даже разрешается толкаться. На команду "Красный" "машинки" должны затормозить. Можно поиграть с ребенком в армреслинг. Его вариант — задействование не всей руки, а лишь большого пальца. В этой мини-борьбе безопасным способом "отыгрывается" агрессия.

Учим ребенка тормозить

Следующие "парасимпатические" практики могут пригодиться для всех типов деток.

Например, ребенок может лечь на коврик и представить, что потолок — это небо, по которому плывут облака. Он должен подуть несколько раз на эти воображаемые облака.

Чудесный способ включения парасимпатической нервной системы — дыхание. Ребенок в положении лежа на вдохе должен выпячивать животик, на вдохе — втягивать. Еще один вариант — ребенок лежит и дышит в произвольном темпе, при этом на животе у него лежит какой-нибудь предмет, и задача ребенка дышать так, чтобы тот

не упал.

Подойдет и такой метод трансформации агрессии: пусть ребенок разорвет на мелкие кусочки лист бумаги, а потом из полученных кусочков сделает коллаж с помощью клеящего карандаша.

Наполняем детей энергией: три практики

Есть несколько практик, которые помогут увеличить детские ресурсы.

Качайте ребенка на коленях

Ощущение невесомости напоминает ребенку о времени у мамы в матке. Все, что связано с покачиванием, может быть для многих деток "ракетками-гармонизациями". Для этого можно записать ребенка в секцию плавания или он может принимать не душ, а лежать в ванной. Подойдут также катание на качелях или лошадке-качалке, а также покачивание ребенка на коленях и его прыжки на батуте.

Играйте в прятки

Каждый раз в этой игре, когда вы ребенка "находите", он метафорически "рождается".

Стимулируйте тимус

Пусть ребенок постукивает себя двумя кулаками по грудной клетке и произносит "А-а-а-а-а". Дело в том, что место, которое при такой забаве стимулируется, это проекция тимуса — железы внутренней секреции, связанной с нашим иммунитетом. Кроме того, это область, в которую мы всегда показываем пальцем, говоря "Я". После этого упражнения мы чувствуем себя бодрее и радостнее.

Возвращаем ощущение безопасности и границ

Перед началом занятий попросите ребенка поочередно прикоснуться ладонью к затылку, вискам, макушке и лбу, приговаривая соответственно "вижу, слышу, ощущаю, понимаю". Доли мозга, отвечающие за зрение, находятся в затылочной части, аудиальные — в височной, вестибулярные (связанные с обучаемостью) — в проекции макушки, неокортекс (регулирующий мышление, эмоции и конечные отделы чувствительных анализаторов) — лобная часть мозга.

Теперь попросите ребенка нарисовать на чистом листе бумаги круг, в котором он затем может нарисовать что угодно, хоть абстрактную каляку-маляку. Эта простая практика возвращает ощущение своих границ и безопасности.