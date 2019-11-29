Первая помощь при термических ожогах: что категорически нельзя делать

Помните, что одна ладонь пострадавшего равняется одному проценту его тела

Что нельзя делать при термических ожогах Фото: stocksnap.io

Ожоги могут быть не просто неприятными, а и очень опасными для здоровья. К сожалению, совсем уберечься от них невозможно, поэтому важно знать, как оказать первую медицинскую помощь при термических ожогах – те, которые вызваны огнем, паром, горячими предметами и веществами.

Девушка получила химические ожоги в магазине – смотрите видео:

Ожоги делятся на четыре степени поражения:

первая – покраснение и отек кожи;

вторая – водяные пузыри;

третья – омертвение кожи;

четвертая – обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей.

Стоит также понимать, что одна ладонь пострадавшего равняется одному проценту его тела.

Что необходимо делать

Если ожог поразил небольшой участок кожи, тогда нужно наложить на освобожденный участок кожи стерильную повязку. Необходимо максимально придерживаться санитарных норм. Чтобы не произошло заражение, нужно избегать контакта руками обожженных участков кожи.

В случае, если ожог большой – пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню и создать ему покой до прибытия врача.

Если у пострадавшего обожженное лицо, тогда нужно закрыть его стерильной марлей, а при ожогах глаз – необходимо делать холодные примочки из раствора борной кислоты с расчета пол чайной ложки кислоты на стакан воды.

Кроме того, необходимо охлаждать место ожога проточной водой на протяжении 10 – 15 минут.

Какую первую помощь нужно оказать при термических ожогах Фото: stocksnap.io

Что категорически нельзя делать

Место ожога нельзя смазывать маслом, кремом, мазью, белком и подобными веществами.

Кроме того, категорически запрещено отрывать прилипшую одежду с месту ожога – ее необходимо удалить с близь лежащих частей тела, обрезав возле места ожога.

Ни в коем случае нельзя прокалывать пузыри и мочиться на термические ожоги.

Ранее мы сообщали про первую медицинскую помощь при ожогах: важно знать каждому.

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