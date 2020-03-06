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Планирование беременности: нужно ли принимать витамины

Зачем будущим мамам необходима фолиевая кислота

Анна Педан
Сегодня, 12:05

Планировать беременность нужно заранее. За несколько месяцев до предполагаемого зачатия начните менять образ жизни, пересмотрите рацион, настройтесь на перемены и пройдите обследования в поликлинике. Наносить визиты врачам и питаться по науке лучше вместе с будущим папой — ведь здоровье малыша зависит и от него тоже.

"В результате различных исследований было обнаружено, что некоторые продукты, витамины и минералы способны увеличить шансы на долгожданную беременность. Вопрос, как рацион потенциальных родителей влияет на фертильность, заинтересовал и ученых из Гарвардского университета. Они выявили очень интересные закономерности", – рассказывает гинеколог Марина Степнова.

Фолиевая кислота. Прием фолиевой кислоты (витамина В9) во время беременности снижает риск развития дефектов нервной трубки у плода. Кроме того, она помогает женщинам улучшить фертильность и уменьшить вероятность спонтанного аборта. Рекомендуемая доза — 400 мкг в день.

При планировании беременности стоит включить в рацион побольше брокколи, брюссельской капусты, спаржи, листового салата и особенно шпината. Все это ценные источники фолиевой кислоты.

Фолиевая кислота будущим мамам очень необходима
Фолиевая кислота будущим мамам очень необходима
Фото: freepik.com

Витамины А, С, Е. Витамины-антиоксиданты A, C и E прежде всего рекомендуется принимать будущим папам. На женскую фертильность они, скорее всего, не оказывают никакого влияния.

Омега-3 жирные кислоты. Ряд исследований показывает, что эти кислоты благотворно влияют на фертильность женщин. Пополнить запасы омега-3 в организме можно либо с помощью БАДов, либо включая в меню жирную морскую рыбу.

Морская рыба — отличный источник омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые повышают шансы успешного зачатия. Но прежде чем покупать лосося, тунца или скумбрию, убедитесь, что рыба выловлена в чистых водах. Кстати, на пользу будущим родителям пойдут и устрицы: они богаты цинком — важным для репродуктивной системы элементом.

Австралийка узнала о беременности в день родов. Смотрите в нашем сюжете:

Витамин D. На него возлагались большие надежды, однако ученым не удалось обнаружить каких-либо доказательств, которые подтвердили бы, что этот витамин влияет на фертильность. Даже если в организме витамин D находится на достаточном уровне (хотя это маловероятно, особенно если вы живете в Северном полушарии), на успех зачатия данный факт никак не влияет.

Цельнозерновые продукты. Цельные зерна, например, коричневый рис или овсяные хлопья, содержат большое количество витаминов группы B, в том числе фолиевую кислоту (B9) и витамин B12. Исследования показывают, что бесплодие может быть связано с недостатком этих веществ в организме.

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Молочные продукты. Бытует мнение, что потенциальным родителям стоит отказаться от молочных продуктов, но на фертильность они никак не влияют. Наоборот, будущим мамочкам с первых дней беременности желательно ежедневно выпивать 1–2 стакана простокваши, кефира или молока (если оно хорошо переносится), а также съедать несколько ломтиков сыра или порцию творога. Тем самым в организме женщины создается "резерв кальция", который малыш непременно востребует в последние 3 месяца перед рождением, когда он будет бурно расти, а его костная система активно формироваться.

Напомним, ранее мы писали о том, какие анализы и обследования нужны при планировании беременности.

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