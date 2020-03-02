Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Планирование беременности: шесть важных медицинских обследований

Что нужно знать о своем здоровье до зачатия малыша

Анна Педан
Сегодня, 22:58

В настоящее время в нашей стране набирает обороты тенденция к планированию беременности. И это замечательно, ведь здравый подход к такому важному делу повышает вероятность благополучной беременности и самих родов.

"По данным разных исследований, детки, которых родители планировали, чаще развиты лучше своих ровесников. При чем как в умственном, так и в физическом плане. Потому что планирование беременности помогает своевременно выявить различные риски и минимизировать их", – рассказывает гинеколог Марина Степнова.

Перед беременностью нужно сдать анализы на ВИЧ и гепатит
Перед беременностью нужно сдать анализы на ВИЧ и гепатит
Фото: freepik.com

Домашняя подготовка

Если вы готовы зачать малыша, то начните за 3 месяца, а лучше за полгода. Продумайте все до мелочей. Как будет с работой, как отреагируют старшие дети (если такие есть) и т.д.

  • Откажитесь от вредных привычек. Не злоупотребляйте алкоголем и бросьте курить. Это касается обоих будущих родителей.
  • Двигайтесь. Помните, что в идеале нужно проходить 8000 шагов в день. Не ездите на лифте, ходите по ступенькам. Гуляйте почаще, не валяйтесь на диване, особенно в хорошую погоду. Не ленитесь. Выходите в парк, в сквер, в лес.
  • Старайтесь есть здоровую еду. Выбросьте сковородку, все блюда тушите, варите или запекайте в духовку. Старайтесь питаться разнообразно. Включите в рацион много овощей, зелени, рыбы, орехов, фруктов. Не ешьте копченых и жирных блюд.

Женщина в США родила шестерых малышей. Смотрите в нашем сюжете:

Медицинское обследование

Планируя малыша, откажитесь от всех видов контрацепции. Первое, что вы должны сделать, найти грамотного гинеколога, которому будете доверять во всех вопросах. Было в идеально, если б врач вел беременность до победного конца.

  1. Перед беременностью обязательно нужно сдать мазки из влагалища на различные инфекции, флору и дисбиоз.
  2. Обязательно также цитологическое исследование соскоба с шейки матки, анализ крови на заболевания, передающиеся половым путем, и УЗИ органов малого таза.
  3. Обоим родителям нужна сдать анализы крови (общий и биохимический), анализ на свертываемости крови, общий анализ мочи, кровь на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Важным моментом является анализ иммунитета к токсоплазмозу, краснухе, цитомегаловируса, герпесу.
  4. Перед беременностью необходимо тщательно пролечить все зубы. Ведь, во-первых, кариес — постоянный источник инфекции в организме, которая может навредить будущему малышу. Во-вторых, зубы могут разболеться во время беременности, а использование анестезии при лечении крайне нежелательно!
  5. Также надо посетить кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога и других специалистов, если у вас есть хронические заболевания.
  6. Врач может порекомендовать обследовать щитовидную железу, сделав УЗИ и сдав кровь на гормоны Т3, Т4 и ТТГ.

Читайте также:
Вы беременны: пять основных признаков, что у вас будет ребенок

Во многих странах консультация генетика перед предполагаемым зачатием давно стала нормой, у нас эта тенденция только набирает обороты.

В идеале генетическую консультацию должна посетить каждая пара будущих родителей, но в обязательном порядке это должны сделать люди, имеющие в семье серьезные наследственные заболевания.

Важные советы

Не нервничайте, не конфликтуйте, а, наоборот, делайте то, что повышает настроение. Позитивный настрой очень важен и для мамочки, и для будущего ребенка. Больше спите и отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Занимайтесь активным, но не травматичным спортом. Обязательно начните прием фолиевой кислоты, которая оказывает важнейшее влияние на зачатие и развитие плода.

В норме беременность наступает в течение года при регулярном сексе (2–3 раза в неделю) без использования контрацептивов.

Напомним, ранее мы писали о природных антибиотиках.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Токсикоз беременных: пять способов справиться с тошнотой Лечение зубов во время беременности: развенчиваем мифы Как точно рассчитать срок беременности по неделям Шесть "неприличных" симптомов беременности, о которых стесняются говорить Секс во время беременности: мифы и правда
беременность анализы обследование зачатие планирование беременности
Реклама

Новости партнеров

И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Классическая итальянская лазанья
Классическая итальянская лазанья

Популярные статьи

Сегодня, 14:54Events

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

Сегодня, 11:09Events

Великий пост 2020: дата и правила питания

Сегодня, 10:45Events

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

Сегодня, 10:37Wellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Техно

Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета

Сегодня, 08:34Fun

Великий пост 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:44Events

Как правильно отвечать в Прощеное воскресенье

Вчера, 09:16Психология

Прощеное воскресенье 2020: как попросить прощения

Вчера, 08:43Fun

Прощеное воскресенье 2020: что ни в коем случае нельзя делать 1 марта

Вчера, 08:23Events

Прощеное воскресенье 2020: традиции дня

Вчера, 07:00Психология

Гороскоп на неделю 1-7 марта: все знаки зодиака

Вчера, 07:00Events

Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе

Вчера, 06:10Events

Лучшие поздравления с первым днем весны в прозе и стихах

Вчера, 04:50Events

Яркие открытки с первым днем весны 2020: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 04:25Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

29 февраляFun

Прощеное воскресенье: стихи и поздравления

Новости партнеров

Кейт Миддлтон подогрела слухи о разводе с принцем Уильямом
Кейт Миддлтон подогрела слухи о разводе с принцем Уильямом
Салат с тунцом консервированным классический
Салат с тунцом консервированным классический
Волочкова раскорячилась прямо перед зеркалом, видео
Волочкова раскорячилась прямо перед зеркалом, видео
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Каменських показала все, чим Бог нагородив в білому купальнику
Каменських показала все, чим Бог нагородив в білому купальнику
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку