Планирование беременности: шесть важных медицинских обследований

Что нужно знать о своем здоровье до зачатия малыша

В настоящее время в нашей стране набирает обороты тенденция к планированию беременности. И это замечательно, ведь здравый подход к такому важному делу повышает вероятность благополучной беременности и самих родов.

"По данным разных исследований, детки, которых родители планировали, чаще развиты лучше своих ровесников. При чем как в умственном, так и в физическом плане. Потому что планирование беременности помогает своевременно выявить различные риски и минимизировать их", – рассказывает гинеколог Марина Степнова.

Перед беременностью нужно сдать анализы на ВИЧ и гепатит Фото: freepik.com

Домашняя подготовка

Если вы готовы зачать малыша, то начните за 3 месяца, а лучше за полгода. Продумайте все до мелочей. Как будет с работой, как отреагируют старшие дети (если такие есть) и т.д.

Откажитесь от вредных привычек. Не злоупотребляйте алкоголем и бросьте курить. Это касается обоих будущих родителей.

Двигайтесь. Помните, что в идеале нужно проходить 8000 шагов в день. Не ездите на лифте, ходите по ступенькам. Гуляйте почаще, не валяйтесь на диване, особенно в хорошую погоду. Не ленитесь. Выходите в парк, в сквер, в лес.

Старайтесь есть здоровую еду. Выбросьте сковородку, все блюда тушите, варите или запекайте в духовку. Старайтесь питаться разнообразно. Включите в рацион много овощей, зелени, рыбы, орехов, фруктов. Не ешьте копченых и жирных блюд.

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Медицинское обследование

Планируя малыша, откажитесь от всех видов контрацепции. Первое, что вы должны сделать, найти грамотного гинеколога, которому будете доверять во всех вопросах. Было в идеально, если б врач вел беременность до победного конца.

Перед беременностью обязательно нужно сдать мазки из влагалища на различные инфекции, флору и дисбиоз. Обязательно также цитологическое исследование соскоба с шейки матки, анализ крови на заболевания, передающиеся половым путем, и УЗИ органов малого таза. Обоим родителям нужна сдать анализы крови (общий и биохимический), анализ на свертываемости крови, общий анализ мочи, кровь на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Важным моментом является анализ иммунитета к токсоплазмозу, краснухе, цитомегаловируса, герпесу. Перед беременностью необходимо тщательно пролечить все зубы. Ведь, во-первых, кариес — постоянный источник инфекции в организме, которая может навредить будущему малышу. Во-вторых, зубы могут разболеться во время беременности, а использование анестезии при лечении крайне нежелательно! Также надо посетить кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога и других специалистов, если у вас есть хронические заболевания. Врач может порекомендовать обследовать щитовидную железу, сделав УЗИ и сдав кровь на гормоны Т3, Т4 и ТТГ.

Во многих странах консультация генетика перед предполагаемым зачатием давно стала нормой, у нас эта тенденция только набирает обороты.

В идеале генетическую консультацию должна посетить каждая пара будущих родителей, но в обязательном порядке это должны сделать люди, имеющие в семье серьезные наследственные заболевания.

Важные советы

Не нервничайте, не конфликтуйте, а, наоборот, делайте то, что повышает настроение. Позитивный настрой очень важен и для мамочки, и для будущего ребенка. Больше спите и отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Занимайтесь активным, но не травматичным спортом. Обязательно начните прием фолиевой кислоты, которая оказывает важнейшее влияние на зачатие и развитие плода.

В норме беременность наступает в течение года при регулярном сексе (2–3 раза в неделю) без использования контрацептивов.

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