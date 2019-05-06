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Планируете ремонт – выбирайте безопасные для здоровья материалы!

Ориентиром для сознательных потребителей служат разнообразные "эко"-знаки, но не все продукты можно назвать действительно безопасными

Альтернативные источники энергии и электрокары, эко-мебель и средства ухода за домом, органические продукты питания и косметические средства уже не просто тренды или мода. Сегодня это образ жизни – ответственный, безопасный и с заделом на будущее.

Но как выбрать безопасные материалы для ремонта среди разнообразия брендов и видов продукции?

Ориентиром для сознательных потребителей служат разнообразные "эко"-знаки, но не все продукты можно назвать действительно безопасными.

Настенные покрытия выполняют сразу несколько функций: защитную, сохраняющую и декоративную. Краска должна легко наноситься на поверхность максимум в 2 слоя, не оставлять полос, хорошо очищаться и служить долгие годы. Частично за эти свойства отвечают растворители и пластификаторы. Нам знаком "запах ремонта" – это запах растворителей – основной критерий определения летучих органических соединений (ЛОС) в краске. ЛОС продолжают выделяться в воздух долгие годы после высыхания краски, накапливаются в организме и могут становиться причинами серьезных заболеваний. Пластификаторы же не имеют характерного запаха, однако их влияние не менее вредно. Пигменты помогают краске выполнять декоративную функцию. Сочетание нескольких цветов может создать неповторимый интерьер, однако они также могут содержать ЛОС и пластификаторы.

Для интенсивности оттенков иногда требуется большое количество пигментов, что может влиять на экологичность краски. Чтобы защититься, следует изучить этикетку продукта. На упаковке обязательно должна находиться следующая информация: состав продукта, количество ЛОС, наличие или отсутствие пластификаторов. На какие показатели ЛОС необходимо ориентироваться? В Европе предельно допустимое содержание ЛОС (согласно Европейской директиве 2004/42) не более 30 г/л для продуктов, применяемых внутри помещений. Некоторые производители ограничиваются фразой "Соответствует нормам ЕС", такой продукт должен содержать не более 30 г ЛОС на 1 л. Однако компания "Caparol" определила более жесткие рамки содержания ЛОС на уровне 0,7 г/кг, что в 43 раза меньше европейской нормы (внутренний стандарт E.L.F.) .

Цветовые решения для покраски все более популярны из-за легкости исполнения и множества цветовых оттенков. Обратите внимание на пигменты для тонирования краски. Тонируя продукты в системе Caparol ColorExpress, можно быть уверенным в безопасности для здоровья, так как все тон-пасты Caparol имеют стандарт экологичности E.L.F.

За решение без ЛОС и пластификаторов придется заплатить больше, ведь для создания таких продуктов используются самые современные технологии, более сложные формулы и передовые достижения химической промышленности.

Поэтому для выбора безопасных лакокрасочных материалов придерживайтесь простых правил:

Изучите этикетку на предмет содержания и количества ЛОС, наличия или отсутствия пластификаторов. Узнайте об экологичности тонировочных паст для тонирования вашего продукта.

Выбирайте экологические продукты и защитите себя, семью и планету своим ответственным выбором. Легкого вам ремонта!

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