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Пластический хирург назвал самые популярные операции среди украинок

Женщины не только увеличивают объемы, но и активно уменьшают их

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
Какие пластические операции делают украинки
Какие пластические операции делают украинки
Фото: Pexels

Пластическая хирургия пользуется спросом не только заграницей, а и в Украине. Какие части тела постоянно совершенствуют украинцы в кабинетах пластических хирургов и чем опасна безоперационная ринопластика, рассказали в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина".

Какие части тела постоянно совершенствуют в кабинетах пластических хирургов – смотрите видео:

Добавить импланты в грудь, уколоть филлеры в губы или увеличить ягодицы – такие популярные запросы украинских женщин у пластических хирургов. Впрочем, красавицы не только увеличивают объемы. Некоторые, наоборот, избавляются от лишних сантиметров собственного тела. Самая популярная операция – уменьшение груди.

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"Есть такое заболевание как ювенильная супермастия, когда в молодом возрасте начинает расти грудь. Она становится настолько большой, что это реально мешает. Она тяжелая, она вызывает потертости, следы от лямок, даже онемение в пальцах. Поэтому таким пациентам мы, конечно, уменьшаем грудь", – рассказывает пластический хирург Дмитрий Слоссер.

Некоторым пациенткам с таким редким диагнозом приходится иногда даже повторять эту процедуру уменьшения, потому что грудь не перестает расти. Стоит такая операция около 90 тысяч гривен в зависимости от клиники, а по сложности есть очень тяжелые и требуют работы квалифицированного хирурга.

Какие пластические операции самые популярные в Украине
Какие пластические операции самые популярные в Украине
Фото: Pexels

"Уменьшение груди – это гораздо сложнее. Далеко не каждый делает эту операцию красиво. Она длится намного дольше, технически это гораздо сложнее", – говорит пластический хирург.

Достаточно популярна операция по уменьшению носа. Ринопластика считается ювелирной работой хирурга, поэтому стоит от 70 тысяч гривен. Чтобы сэкономить, некоторые девушки прибегают к более дешевым процедурам – делают безоперационную ринопластику. Такая стоит от 2500 гривен.

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"Есть методы, известные мне уже лет 10. Но они достаточно опасны, когда вводят специальные препараты, которые растворяют хрящевую ткань, костную. Нужно долго носить повязку. Можно получить как положительный, так и резко отрицательный эффект, так как могут быть серьезные осложнения, которые затем хирургически решать будет сложно", – отметил Дмитрий Слоссер.

Тем временем известная телеведущая показала результат неудачной пластики.

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Источник: Сегодня
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