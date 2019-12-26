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Победители шоу "Зважені та щасливі" обручились во время финала: фото

Один из участников осмелился сделать предложение своей половинке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:27
"Зважені та щасливі" 9-й сезон: Наташа и Паша
"Зважені та щасливі" 9-й сезон: Наташа и Паша
Фото: instagram.com/bigstb/

В грандиозном финале шоу "Зважені та щасливі" 9-й сезон, который состоялся 26 декабря, один из участников сделал предложение своей возлюбленной.

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Напомним, что победителями 9-го сезона "Зважених та щасливих" стали подопечные тренера Иракли Макацария "розовые" Наташа и Паша. Но они не только обрели новые тела, но и любовь.

Так, в грандиозном финале Паша Назаренко сделал предложение руки и сердца своей партнерше по проекту, а теперь и любимой девушке, Наташе Кириленко.

Прямо на сцене победитель "зважених" подарил девушке букет красных роз и преподнес ей кольцо. Наташа не стала долго думать и ответила "Да".

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К слову, ведущей Аните Луценко Павел признался, что они с Наташей уже несколько месяцев живут вместе, а вскоре заберут к себе и ее сына.

Напомним, что 26-летняя победительница "Зважених та щасливих", которая пришла на проект с весом 118 кг, одна воспитывает 5-летнего сына.

Ранее мы подробно рассказывали, как прошел финал 9-го сезона самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі".

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