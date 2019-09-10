Почему дергается глаз: причины нервного тика

Если веко дергается нескольких недель, обязательно надо проконсультироваться с окулистом

Заботьтесь о своем здоровье Фото: stocksnap.io

Как правило, глазной тик не связан ни с каким серьезным заболеванием. Он – симптом так называемого раздражения глазного нерва. Если глазной нерв слишком долго находился в напряженном состоянии, это приводит к непроизвольному сокращению глазных мышц – то есть, к глазному тику.

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Что вызывает подергивание глаза?

Есть несколько распространенных причин, которые легко устранить. Стресс и недостаток сна слишком высокое потребление кофеина, алкоголя и никотина могут привести к тому, что глаз начнет дергаться.

Также из возможных причин – сухость глаза, возникающая чаще всего при работе с компьютером или долгом чтении. Иногда глазной тик возникает как реакция организма на прием антигистаминных препаратов или антидепрессантов. Если вы пользуетесь каплями для носа, которые снимают отек слизистой, у вас также может начаться тик.

Однако знайте: если веко дергается в течение нескольких недель, вам обязательно надо проконсультироваться с окулистом! Глазной тик может быть симптомом глаукомы, блефарита (воспаления глаз) или проблем с роговицей глаза.

Как избавиться от подергивания глаза?

Проще всего изменить свои привычки, которые могут приводить к глазному тику. Старайтесь соблюдать режим дня, не переутомляйтесь. Если вы подозреваете, что в подергивании глаза виноват стресс или усталость, попробуйте практики релаксации, например, займитесь йогой.

Если глазной тик для вас – частая проблема, стоит ограничить время работы на компьютере и пореже смотреть телевизор, реже читать. При работе на компьютере пользуйтесь глазными каплями, которые устраняют сухость глаз.

Каждые 10 минут отвлекайтесь от монитора. Для того чтобы расслабить мышцы глаз, закройте глаза ненадолго, а затем посмотрите на какой-то удаленный от вас предмет. Это займет не более 10-15 секунд и убережет вас от глазного тика.

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