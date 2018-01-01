Почему не стоит поздно ложиться спать: ответ ученых

В рамках научной работы ученые провели анализ образа жизни 91 105 участников

Поздно засыпать - вредно для здоровья. Фото из открытых источников

Наблюдением в этой области занимались научные специалисты из университета Глазго, расположенного в Шотландии. Они выяснили, что позднее засыпание приводит к развитию серьезных заболеваний – рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.

В рамках научной работы ученые провели групповой анализ образа жизни 91 105 участников. Добровольцам было от 37 до 73 лет. Ученые измеряли активность людей с помощью наручных браслетов. Это позволило выяснить цикл бодрствования и сна людей.

Так выяснилось, что каждый 25-й человек имел пониженную активность днем и повышенную – ночью. Также установлено, что у таких людей вероятность образования биполярного расстройства была больше на 11 процентов, чем у респондентов, которые спали в соответствии с режимом.

Кроме того, шесть процентов людей оказались подвержены депрессиям, чувство одиночества.

"Эта категория респондентов чаще прибегала к ночным активностей – в частности, просмотра постов в социальных сетях на смартфоне. Таким образом происходят сбои биоритмов бодрствования и сна, ведет к нарушениям психического здоровья", – говорит один из авторов исследования Дэниэл Смит.

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