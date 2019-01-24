Почему некоторые лекарства несовместимы с грейпфрутами: ответ Ульяны Супрун

Сейчас фармацевтические компании выпускают огромный ассортимент лекарственных препаратов. Некоторые из них мы пьем, даже не догадываясь, что для каждого лекарства есть свои правила приема

Грейпфрут влияет на действие лекарственных препаратов Фото: pixabay.com

Когда вы принимаете лекарства, важно следить за рационом, советует и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Оказывается, некоторые продукты влияют на попадание препаратов в кровь, то есть их биодоступность, и это плохо. Прежде всего речь идет о грейпфруте и его родственниках – помело, лайме и горьких апельсинах. В чем же дело?

"Лекарства, которые мы принимаем внутрь, то есть глотаем, должны пройти долгий путь сквозь кишечник, воротную вену и печень, и уже оттуда попасть в системный кровоток. Некоторые лекарства этот путь преодолевают плохо, потому что в клетках кишечника и в печени их разрушают наши ферментные системы обезвреживания. Поэтому в кровь попадает лишь 10-15% от потребленной дозы. Это учтено производителями, поэтому в кровь попадает необходимое количество лекарств. Что такое система обезвреживания? Это ферменты, разрушающие стероидные гормоны, кофе, дым, алкоголь, а также лекарства, и ограничивают их действие в организме", – рассказала Супрун.

Грейпфрут следует употреблять с осторожностью Фото: pixabay.com

При чем здесь фрукты?

"Вещества, содержащиеся в грейпфрутах, останавливают на пару дней работу одного из звеньев системы обезвреживания. Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком велика – словно вы приняли не одну таблетку, а три или даже семь. Поэтому некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом, который вы съедите потом, дают побочные эффекты", – объяснила глава Минздрава.

Известно по меньшей мере, 85 препаратов, в чью фармакокинетику влияют грейпфруты и другие цитрусовые. В частности, побочные эффекты могут возникнуть при приеме препаратов для снижения холестерина, для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения, противоинфекционных препаратов, в том числе эритромицина, большинства антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности, антикоагулянтов, обезболивающих, и лекарств для преодоления эректильной дисфункции.

"Внимательно читайте инструкцию к лекарствам, и помните об этом посте, когда будете покупать фрукты или сок!", – посоветовала Ульяна Супрун.

Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить грейпфрут, чтобы он не горчил. Мы также делились рецептом цитрусового пунша от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как выбрать безопасные цитрусовые: