Почему нельзя хрустеть пальцами: Ульяна Супрун развеяла популярный миф

Врач рассказала, можно ли хрустеть пальцами без вреда для здоровья

Хрустеть пальцами можно. Фото: depositphotos

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook развеяла очередной миф.

Многие из нас не раз слышали фразу: "Не хрусти пальцами, потому что это вредно, будет артрит и дрожь в руках!". Так ли это на самом деле?

Прежде всего, стоит разобраться, почему возникает звук, когда мы двигаем суставы.

"Сейчас наиболее убедительной является теория, указывающая, что звук хруста может возникать вследствие лопания пузырьков газа, образующихся в синовиальной жидкости. Эта жидкость заполняет полость между суставами и предотвращает возникновение трения. Вещество в своем составе также содержит газы (кислород, азот, углекислый газ). Когда вы двигаете сустав, из них образуются пузырьки, которые лопают и создают звук хруста", – пишет врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На примере презервативов: Супрун объяснила важность вакцинации

Однако среди ученых до сих пор нет 100% уверенности, что это происходит именно так.

"Наиболее популярные исследования проводились с использованием МРТ и ультразвука. То есть, сейчас все указывает на то, что "теория пузырей" правдива. Но не исключено, что с развитием технологий мы получим новые инструменты для исследований и узнаем что-то новое", – утверждает Супрун.

Кроме этого, неформальное исследование провел американский доктор Дональд Унгер. Он провел эксперимент – около 50 лет хрустел суставами дважды в день только на левой руке. По его подсчетам, это произошло около 36 500 раз. После завершения эксперимента, ученый не нашел у себя симптомов артрита и вообще каких-либо изменений. За это исследование Унгер стал лауреатом "Шнобелевской" премии.

"Результаты большинства исследований указывают на то, что хруст суставов не является вредным, если при этом вы не чувствуете боли и дискомфорта. Но и не злоупотребляйте, ведь существуют исследования, которые доказывают, что из-за чрезмерного хруста суставами может возникать припухлость рук и мышечная слабость.

Напомним, ранее Супрун рассказала, как часто нужно менять зубную щетку.