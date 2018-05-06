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Почему нельзя хрустеть пальцами: Ульяна Супрун развеяла популярный миф

Врач рассказала, можно ли хрустеть пальцами без вреда для здоровья

Владимир Грисюк
Вчера, 10:09
Хрустеть пальцами можно. Фото: depositphotos
Хрустеть пальцами можно. Фото: depositphotos

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook развеяла очередной миф.

Многие из нас не раз слышали фразу: "Не хрусти пальцами, потому что это вредно, будет артрит и дрожь в руках!". Так ли это на самом деле?

Прежде всего, стоит разобраться, почему возникает звук, когда мы двигаем суставы.

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"Сейчас наиболее убедительной является теория, указывающая, что звук хруста может возникать вследствие лопания пузырьков газа, образующихся в синовиальной жидкости. Эта жидкость заполняет полость между суставами и предотвращает возникновение трения. Вещество в своем составе также содержит газы (кислород, азот, углекислый газ). Когда вы двигаете сустав, из них образуются пузырьки, которые лопают и создают звук хруста", – пишет врач.

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Однако среди ученых до сих пор нет 100% уверенности, что это происходит именно так.

"Наиболее популярные исследования проводились с использованием МРТ и ультразвука. То есть, сейчас все указывает на то, что "теория пузырей" правдива. Но не исключено, что с развитием технологий мы получим новые инструменты для исследований и узнаем что-то новое", – утверждает Супрун.

Кроме этого, неформальное исследование провел американский доктор Дональд Унгер. Он провел эксперимент – около 50 лет хрустел суставами дважды в день только на левой руке. По его подсчетам, это произошло около 36 500 раз. После завершения эксперимента, ученый не нашел у себя симптомов артрита и вообще каких-либо изменений. За это исследование Унгер стал лауреатом "Шнобелевской" премии.

"Результаты большинства исследований указывают на то, что хруст суставов не является вредным, если при этом вы не чувствуете боли и дискомфорта. Но и не злоупотребляйте, ведь существуют исследования, которые доказывают, что из-за чрезмерного хруста суставами может возникать припухлость рук и мышечная слабость.

Напомним, ранее Супрун рассказала, как часто нужно менять зубную щетку.

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Источник: "Сегодня"

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