Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

Сегодня, 19:18

Официально в Украине запрещено заходить без масок в общественный транспорт и торговые центры

В магазин и транспорт без маски нельзя, но многие украинцы умудряются обходить правила и носят маску формально — на подбородке. Как правильно защищать органы дыхания — спрашиваем у эксперта.

Официально в Украине запрещено заходить без масок в общественный транспорт и торговые центры. За такое правонарушение даже грозит штраф, но не всех это останавливает. Часто можно увидеть людей в приспущенной маске, когда формально она есть, но носят ее неправильно, просто спустив с носа.

Почему так происходят, рассказывают сами украинцы:

"Потому что я не верю в этот короновирус, он уже всем надоел", "Я уже переболела", "Потому что мне так удобно", "Просто упала маска"

Инфекционист объясняет: обмануть вирус, выставив нос с маски, — не удастся.

Евгения Менжулина

Евгения Менжулина

Инфекционист

Теряется любой смысл маски. Какой смысл в такой защите? Маска — определенный барьер, который на сегодня просто необходим. Хуже всего, что человек не только рискует сам, но и подвергает опасности других. Постоянно присутствует носовое дыхание, которое исправно выделяет аэрозоль с содержанием вируса, так же мы носом втягиваем этот воздух, который абсолютно никак не фильтруется.

По интернету даже гуляет мем, где сравнивают спущенную с носа маску с неправильным ношением нижнего белья. Шутники доказывают, что маска на подбородке — фикция защиты от вируса. Между тем в Бразилии даже создали социальную рекламу, чтобы напомнить, как правильно носить маску.

Ранее мы рассказывали о пяти "полезных" продуктах, которые на самом деле вредят вашему здоровью

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у почти 300 человек (карта) Правила карантина в Украине изменят: о чем мэры договорились с Минздравом ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию Фитотерапия: какими цветами стоит не только любоваться
здоровье маска коронавирус маска для лица
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Тина Кароль рассказала о бурном романе с известным певцом
Тина Кароль рассказала о бурном романе с известным певцом

Популярные статьи

Сегодня, 12:56Events

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 12:42Шоу-бизнес

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение

Сегодня, 05:55Fun

"Путешественница во времени?" Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью

Сегодня, 05:51Психология

Гороскоп на сегодня 15 сентября: у Весов будет хорошее настроение, а Скорпион столкнется с трудностями

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие факты их разрыва

Вчера, 13:08Events

День Благодарения в Украине-2020: история, дата и традиции праздника

Вчера, 11:12Шоу-бизнес

"Сходи в церковь, покайся": Фреймут и Кухар устроили перепалку на "Танцях з зірками"

Вчера, 07:38Психология

Какие пары по знаку зодиака самые идеальные: таких только три

Вчера, 05:05Events

14 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 14 сентября: Ракам нужно расставить приоритеты, а Львам – покорять мир

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в третьем эфире

13 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 14 сентября 2020 года: какие знаки зодиака ждут обновления

13 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

13 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 сентября: все знаки зодиака

13 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

13 сентябряEvents

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Волочкова показала себя дома
Волочкова показала себя дома
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Самая красивая биатлонистка мира показалась в купальнике
Самая красивая биатлонистка мира показалась в купальнике
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять