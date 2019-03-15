Почему секутся волосы и что с этим делать
Правильный уход поможет не только вылечить поврежденные кончики, но и предотвратит повторное возникновение проблемы
С проблемой секущихся волос сталкивается практически каждая женщина. Совместно с Ксенией Пискун, экспертом в области бьюти-индустрии, разбираемся, от чего секутся кончики волос и чем пользоваться, чтобы предотвратить их разрушение.
Проблема секущихся кончиков была популярной не только сегодня, но и много веков назад. Во времена Древнего Египта одним из лучших средств по уходу за волосами была мазь на основе жира льва. В ХХІ у девушек те же проблемы: посеченные кончики выглядят неопрятно, препятствуют желанию иметь красивые локоны, вызывая тем самым дискомфорт.
Что такое секущиеся концы?
Мы наблюдаем это сечение на наружном слое волос, кутикуле, которая, состоит из 19 слоев. Эти слои налегают друг на друга черепицеобразно. Когда эта черепица лежит аккуратно – волосы гладкие, послушные, блестят. А вот когда с ней что-то произошло мы испытываем дискомфорт. Сложности при расчесывании, тусклость и ломкость – это все проявление поврежденных волос.
Что провоцирует и как предотвратить появление секущихся кончиков?
Сама я не понаслышке сталкивались с этой проблемой, так как мои волосы обесцвечивались примерно 50 раз и окрашивались в десятки оттенков; я люблю укладки и накрутки; занимаюсь фитнесом и плаваю в бассейне; путешествую и люблю море и солнце. Но волосы все равно остаются мягкими и здоровыми даже после такого вопиющего неуважения к ним.
Вода
Вода из кранов, соленая из моря и хлорированная из бассейна способны навредить волосам.
Как избежать: Расчесывайте волосы перед тем, как идти в душ. Используйте шампунь, который не содержит сульфаты, фосфаты, парабены, но богат витаминами, минералами, органическими маслами, мочевиной, протеинами. Прикрывайте волосы на море и в бассейне, используя шапочки или закалывая высокую прическу.
Атмосферные воздействия
Сильное выгорание на солнце и морском ветре; прогулки на морозе без головного убора – эти факторы ведут к пересушиванию волос, потере природной смазки и влаги.
Как избежать: При сильном ветре закрывайте волосы головным убором. Летом используйте средства для волос с высоким содержанием витамина Е и УФ фильтров.
Окрашивание и обесцвечивание
Агрессивное воздействие на волосы некоторых активных компонентов этих препаратов оставляет их обезвоженными, лишает гибкости и плотности.
Как избежать: Выбирайте те салоны красоты, где используют современные безопасные продукты. Используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос.
Завивки и выпрямления
Женщины с прямыми волосами всегда хотят попробовать кудри, а кудрявые – выпрямить их. И это нормально! К сожалению, часто эти процедуры оставляют волосы без надежды на будущее. Как избежать: Заранее интересуйтесь, какие активные ингредиенты присутствуют в препаратах и есть ли степень риска для ваших волос. Ухаживайте за завитыми волосами согласно инструкции, которую получили от мастера.
Термоукладки
Существует мнение, что фены и утюжки – наши враги. Хотя, их способность разрушить наши волосы, действительно, очень велика.
Как избежать:
- Не сушите волосы феном на максимальной температуре, завершайте сушку слегка теплым воздухом.
- Выбирайте утюжок с титановым покрытием – он равномерно держит температуру.
- Выставляйте температуру утюжка в зависимости от типа и структуры ваших волос.
- Обязательно применяйте средства для термоукладки или средства для стайлинга, которые содержат термозащитные ингредиенты.
Знайте, что волосы не имеют обратной связи с организмом. Они не соединены с ним ни кровеносной, ни нервной системой. Поступление из организма питательных веществ в волос возможно только на стадии его формирования в волосяной луковице. После рождения во́лос становится абсолютно самостоятельным и кормить его надо снаружи.
Как правильно ухаживать за волосами в повседневной жизни
- Мойте волосы по мере необходимости, а не по рекомендациям.
- В вашем арсенале должен быть кондиционер и маска. Кондиционер используйте всегда после шампуня, а маску один раз в неделю вместо кондиционера.
- Наносите кондиционер и маску на влажные волосы, максимально удалив с них влагу.
- Используйте несмываемые препараты, которые содержат витамины, минералы, протеины.
Просто начните это делать и результат вас порадует, гарантирую!
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