Почему секутся волосы и что с этим делать

Правильный уход поможет не только вылечить поврежденные кончики, но и предотвратит повторное возникновение проблемы

Почему секутся волосы и как это предотвратить Фото: freepik.com

С проблемой секущихся волос сталкивается практически каждая женщина. Совместно с Ксенией Пискун, экспертом в области бьюти-индустрии, разбираемся, от чего секутся кончики волос и чем пользоваться, чтобы предотвратить их разрушение.

Проблема секущихся кончиков была популярной не только сегодня, но и много веков назад. Во времена Древнего Египта одним из лучших средств по уходу за волосами была мазь на основе жира льва. В ХХІ у девушек те же проблемы: посеченные кончики выглядят неопрятно, препятствуют желанию иметь красивые локоны, вызывая тем самым дискомфорт.

Что такое секущиеся концы?

Красивые волосы = правильный уход Фото: freepik.com

Мы наблюдаем это сечение на наружном слое волос, кутикуле, которая, состоит из 19 слоев. Эти слои налегают друг на друга черепицеобразно. Когда эта черепица лежит аккуратно – волосы гладкие, послушные, блестят. А вот когда с ней что-то произошло мы испытываем дискомфорт. Сложности при расчесывании, тусклость и ломкость – это все проявление поврежденных волос.

Что провоцирует и как предотвратить появление секущихся кончиков?

Сама я не понаслышке сталкивались с этой проблемой, так как мои волосы обесцвечивались примерно 50 раз и окрашивались в десятки оттенков; я люблю укладки и накрутки; занимаюсь фитнесом и плаваю в бассейне; путешествую и люблю море и солнце. Но волосы все равно остаются мягкими и здоровыми даже после такого вопиющего неуважения к ним.

Используйте шампунь, который не содержит сульфаты, фосфаты, парабены, но богат витаминами, минералами, органическими маслами, мочевиной, протеинами Фото: freepik.com

Вода

Вода из кранов, соленая из моря и хлорированная из бассейна способны навредить волосам.

Как избежать: Расчесывайте волосы перед тем, как идти в душ. Используйте шампунь, который не содержит сульфаты, фосфаты, парабены, но богат витаминами, минералами, органическими маслами, мочевиной, протеинами. Прикрывайте волосы на море и в бассейне, используя шапочки или закалывая высокую прическу.

Атмосферные воздействия

Сильное выгорание на солнце и морском ветре; прогулки на морозе без головного убора – эти факторы ведут к пересушиванию волос, потере природной смазки и влаги.

Как избежать: При сильном ветре закрывайте волосы головным убором. Летом используйте средства для волос с высоким содержанием витамина Е и УФ фильтров.

Окрашивание и обесцвечивание

Агрессивное воздействие на волосы некоторых активных компонентов этих препаратов оставляет их обезвоженными, лишает гибкости и плотности.

Как избежать: Выбирайте те салоны красоты, где используют современные безопасные продукты. Используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос.

Завивки и выпрямления

Женщины с прямыми волосами всегда хотят попробовать кудри, а кудрявые – выпрямить их. И это нормально! К сожалению, часто эти процедуры оставляют волосы без надежды на будущее. Как избежать: Заранее интересуйтесь, какие активные ингредиенты присутствуют в препаратах и есть ли степень риска для ваших волос. Ухаживайте за завитыми волосами согласно инструкции, которую получили от мастера.

Термоукладки

Не бойтесь термоукладок Фото: freepik.com

Существует мнение, что фены и утюжки – наши враги. Хотя, их способность разрушить наши волосы, действительно, очень велика.

Как избежать:

Не сушите волосы феном на максимальной температуре, завершайте сушку слегка теплым воздухом.

Выбирайте утюжок с титановым покрытием – он равномерно держит температуру.

Выставляйте температуру утюжка в зависимости от типа и структуры ваших волос.

Обязательно применяйте средства для термоукладки или средства для стайлинга, которые содержат термозащитные ингредиенты.

Знайте, что волосы не имеют обратной связи с организмом. Они не соединены с ним ни кровеносной, ни нервной системой. Поступление из организма питательных веществ в волос возможно только на стадии его формирования в волосяной луковице. После рождения во́лос становится абсолютно самостоятельным и кормить его надо снаружи.

Мойте волосы по мере необходимости, а не по рекомендациям Фото: freepik.com

Как правильно ухаживать за волосами в повседневной жизни

Мойте волосы по мере необходимости, а не по рекомендациям.

В вашем арсенале должен быть кондиционер и маска. Кондиционер используйте всегда после шампуня, а маску один раз в неделю вместо кондиционера.

Наносите кондиционер и маску на влажные волосы, максимально удалив с них влагу.

Используйте несмываемые препараты, которые содержат витамины, минералы, протеины.

Просто начните это делать и результат вас порадует, гарантирую!

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