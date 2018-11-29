Почему стоит готовить овощи на пару: ответ известного диетолога

Светлана Фус рассказала, чем полезна термическая обработка паром

Перед приготовления на пару овощи следует подготовить Фото: pixabay.com

Блюда из овощей – основа здорового питания. Но чтобы овощи действительно принесли пользу организму, нужно правильно их приготовить.

"Приготовление еды на пару сохраняет в овощах максимальное количество витаминов. Например, капуста брокколи, приготовленная в пароварке, содержит на 50% больше витамина С, чем вареная", – говорит Светлана Фус.

"Обработка продуктов паром позволяет сохранить практически все минеральные вещества. Например, при обычной варке, в воду переходит 20-25%, а при приготовлении на пару 1-3% минеральных веществ", – добавила диетолог.

Это происходит потому, что при варке на пару овощи обрабатываются влажным паром, что способствует сохранению цвета и консистенции. В отличие от приготовления в духовке, где на продукты воздействует сухой жар высокой температуры, пар "работает" при 80-100 С, , что позволяет сохранить большее количество витаминов.

Вот рекомендации относительно времени приготовления овощей на пару:

Спаржа: от 5 до 8 минут

Брокколи: стебли в течение 7 минут, соцветия в течение 5

Морковь: от 10 до 15 минут в зависимости от размера

Цветная капуста: стебли в течение 7 минут, соцветия в течение 5 (весь кочан 15-25 минут)

Кукуруза в початках: от 8 до 10 минут

Зеленые бобы: от 4 до 6 минут

Картофель, нарезанный кубиками: от 10 до 15 минут

Шпинат: от 2 до 3 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким должно быть меню для правильного питания.

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