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Почему стоит готовить овощи на пару: ответ известного диетолога

Светлана Фус рассказала, чем полезна термическая обработка паром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Перед приготовления на пару овощи следует подготовить Фото: pixabay.com
Перед приготовления на пару овощи следует подготовить Фото: pixabay.com

Блюда из овощей – основа здорового питания. Но чтобы овощи действительно принесли пользу организму, нужно правильно их приготовить. 

"Приготовление еды на пару сохраняет в овощах максимальное количество витаминов. Например, капуста брокколи, приготовленная в пароварке, содержит на 50% больше витамина С, чем вареная", – говорит Светлана Фус.

"Обработка продуктов паром позволяет сохранить практически все минеральные вещества. Например, при обычной варке, в воду переходит 20-25%, а при приготовлении на пару 1-3% минеральных веществ", – добавила диетолог.

Это происходит потому, что при варке на пару овощи обрабатываются влажным паром, что способствует сохранению цвета и консистенции. В отличие от приготовления в духовке, где на продукты воздействует сухой жар высокой температуры, пар "работает" при 80-100 С, , что позволяет сохранить большее количество витаминов. 

Вот рекомендации относительно времени приготовления овощей на пару:

  • Спаржа: от 5 до 8 минут
  • Брокколи: стебли в течение 7 минут, соцветия в течение 5
  • Морковь: от 10 до 15 минут в зависимости от размера
  • Цветная капуста: стебли в течение 7 минут, соцветия в течение 5 (весь кочан 15-25 минут)
  • Кукуруза в початках: от 8 до 10 минут
  • Зеленые бобы: от 4 до 6 минут
  • Картофель, нарезанный кубиками: от 10 до 15 минут
  • Шпинат: от 2 до 3 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким должно быть меню для правильного питания.

Смотрите видео, как продлить свежесть овощей надолго:

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Источник: "Сегодня"
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