Почему стоит готовить овощи на пару: ответ известного диетолога
Светлана Фус рассказала, чем полезна термическая обработка паром
Блюда из овощей – основа здорового питания. Но чтобы овощи действительно принесли пользу организму, нужно правильно их приготовить.
"Приготовление еды на пару сохраняет в овощах максимальное количество витаминов. Например, капуста брокколи, приготовленная в пароварке, содержит на 50% больше витамина С, чем вареная", – говорит Светлана Фус.
"Обработка продуктов паром позволяет сохранить практически все минеральные вещества. Например, при обычной варке, в воду переходит 20-25%, а при приготовлении на пару 1-3% минеральных веществ", – добавила диетолог.
Это происходит потому, что при варке на пару овощи обрабатываются влажным паром, что способствует сохранению цвета и консистенции. В отличие от приготовления в духовке, где на продукты воздействует сухой жар высокой температуры, пар "работает" при 80-100 С, , что позволяет сохранить большее количество витаминов.
Вот рекомендации относительно времени приготовления овощей на пару:
- Спаржа: от 5 до 8 минут
- Брокколи: стебли в течение 7 минут, соцветия в течение 5
- Морковь: от 10 до 15 минут в зависимости от размера
- Цветная капуста: стебли в течение 7 минут, соцветия в течение 5 (весь кочан 15-25 минут)
- Кукуруза в початках: от 8 до 10 минут
- Зеленые бобы: от 4 до 6 минут
- Картофель, нарезанный кубиками: от 10 до 15 минут
- Шпинат: от 2 до 3 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, каким должно быть меню для правильного питания.
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