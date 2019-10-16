Почему возникают отеки: диетолог назвала четыре популярные причины

Отрегулируйте свое питание и режим дня

Отеки могут возникать из-за дефицита йода Фото: stocksnap.io

Просыпаясь утром, можно ощутить отечность лица или тела и это очень неприятно. Первое, что вы должны сделать, чтобы убрать это ощущение, откажитесь от очень плотного ужина и спиртного на вечер. Ранее мы уже выясняли, чем ужинать, чтобы не толстеть. Если и это вам не помогает, тогда терапевт и диетолог Тиана Фиалкова рекомендует исключить четыре важные причины возникновения отеков.

Способны ли витамины решить все проблемы со здоровьем – смотрите видео:

В Instagram она разобрала некоторые медицинские причины отечности, когда пищевые привычки в системе уже налажены, а отечность и одутловатость по утрам на лице и теле все равно сохраняется.

1. Дефицит магния

Если женщине не хватает Mg, то организм начинает задерживать воду. Особенно явно этот процесс проявляется в период ПМС, когда гормон альдостерон (регулирует водно-солевой обмен) особо активно задерживает воду и приводит к избыточным потерям Мg.

2. Дефицит йода

Отечность особо выражена по утрам на лице и веках, но имеет диффузный характер – все тело будет пастозное. При выраженном дефиците йода тотальная отечность может не уходить до конца в течение дня. После восполнения дефицита пациенты обычно отмечают, как "уменьшилось" в объемах лицо, ушла утренняя отечность и больше "не закисают" по утрам глаза.

3. Хронические запоры

Они нарушают системный лимфодренаж в организме и могут давать утренние отеки/пастозность (которая может сохраняться до обеда), задержку веса.

4. Хронический застой желчи

Она дает чаще всего отечность век, часто присоединяется аллергического характера отечность, зуд век по утрам.

"Разумеется, это не все причины возникновения отеков на лице/теле, но я довольно часто встречаю их в комплексе у своих пациентов. А если добавить ко всему еще и поздний ужин, углеводы на ночь, адинамию (системный лимфостаз), недосыпы (высокий кортизол) то вы получить коктейль из причин вашей отечности и "вечно" лишних 5 кг", – подытожила Фиалкова.

Совет: для начала перестаньте есть на ночь углеводы и употреблять алкоголь, начните высипаться.

Тем временем мы уже выяснили, как быстро вылечить простуду и никого не заразить: простой совет медика.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.