Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему возникают отеки: диетолог назвала четыре популярные причины

Отрегулируйте свое питание и режим дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
Отеки могут возникать из-за дефицита йода
Отеки могут возникать из-за дефицита йода
Фото: stocksnap.io

Просыпаясь утром, можно ощутить отечность лица или тела и это очень неприятно. Первое, что вы должны сделать, чтобы убрать это ощущение, откажитесь от очень плотного ужина и спиртного на вечер. Ранее мы уже выясняли, чем ужинать, чтобы не толстеть. Если и это вам не помогает, тогда терапевт и диетолог Тиана Фиалкова рекомендует исключить четыре важные причины возникновения отеков.

Способны ли витамины решить все проблемы со здоровьем – смотрите видео:

В Instagram она разобрала некоторые медицинские причины отечности, когда пищевые привычки в системе уже налажены, а отечность и одутловатость по утрам на лице и теле все равно сохраняется.

1. Дефицит магния

Если женщине не хватает Mg, то организм начинает задерживать воду. Особенно явно этот процесс проявляется в период ПМС, когда гормон альдостерон (регулирует водно-солевой обмен) особо активно задерживает воду и приводит к избыточным потерям Мg.

2. Дефицит йода

Отечность особо выражена по утрам на лице и веках, но имеет диффузный характер – все тело будет пастозное. При выраженном дефиците йода тотальная отечность может не уходить до конца в течение дня. После восполнения дефицита пациенты обычно отмечают, как "уменьшилось" в объемах лицо, ушла утренняя отечность и больше "не закисают" по утрам глаза.

Читайте также:
Как выглядеть моложе своих лет: простые секреты красоты

3. Хронические запоры

Они нарушают системный лимфодренаж в организме и могут давать утренние отеки/пастозность (которая может сохраняться до обеда), задержку веса.

4. Хронический застой желчи

Она дает чаще всего отечность век, часто присоединяется аллергического характера отечность, зуд век по утрам.

"Разумеется, это не все причины возникновения отеков на лице/теле, но я довольно часто встречаю их в комплексе у своих пациентов. А если добавить ко всему еще и поздний ужин, углеводы на ночь, адинамию (системный лимфостаз), недосыпы (высокий кортизол) то вы получить коктейль из причин вашей отечности и "вечно" лишних 5 кг", – подытожила Фиалкова.

Совет: для начала перестаньте есть на ночь углеводы и употреблять алкоголь, начните высипаться.

Тем временем мы уже выяснили, как быстро вылечить простуду и никого не заразить: простой совет медика.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как улучшить зрение: офтальмолог назвал лучшие способы профилактики Как правильно использовать гаджеты, чтобы не навредить здоровью Как выглядеть моложе своих лет: простые секреты красоты
здоровье диетолог отеки
Реклама

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых

Популярные статьи

Сегодня, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

Вчера, 14:02Психология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

Вчера, 09:47Fun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

Вчера, 08:41Техно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Вчера, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

14 октябряШоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

Новости партнеров

Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Заготовка из перца с чесноком: вся семья оторваться не может
Заготовка из перца с чесноком: вся семья оторваться не может
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Как засолить капусту на зиму в банку
Как засолить капусту на зиму в банку
Актриса
Актриса "Дизель Шоу" Булитко показала тело в купальнике
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Чем так полезна для здоровья калина
Чем так полезна для здоровья калина