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Подагра: как облегчить боль без лекарств

Как лечить воспаленный сустав

Анна Педан
Сегодня, 19:36

Подагра – это разновидность артрита. Главные симптомы заболевания: внезапная, мучительная, пульсирующая боль в суставе. Как правило, она проявляется в ночное время. Кожа в больном месте сильно краснеет и становится очень чувствительной, сам же сустав сильно распухает. Болевой приступ может длится 2-3 дня.

"Подагру вызывает мочевая кислота. Это избыток конечного продукта обмена пуринов, а эти вещества содержатся практически во всех продуктах питания. Особенно много пуринов в мясных продуктах. При подагре избыток мочевой кислоты превращается в острые кристаллы, которые вызывают воспаление и боль", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Чаще всего воспаляется сустав на большом пальце ноги, но жертвой подагры может стать абсолютно любой сустав. В группе риска мужчины старше 45 лет, имеющие лишний вес. Нередко подагра может быть наследственным заболеванием.

Подагра чаще всего поражает большой палец ноги
Подагра чаще всего поражает большой палец ноги
Фото: Depositphotos

На данный момент нет эффективного лекарства от подагры. В острые периоды заболевания лечение направлено на купирование болевого синдрома, а в период ремиссии все силы нужно направить на профилактику заболеваний суставов.

Профилактика подагры

Активированный уголь. Этот отличный сорбент вывозит из организма токсины. Из активированного угля можно сделать компресс на больной сустав. Для этого измельчите таблетки угля (чтобы получилось где-то 5-6 столовых ложек), добавьте теплой кипяченой воды и 2 столовые ложки измельченного льняного семени. Должна получиться густая паста. Наложите такой компресс на сустав, укрепите бинтом, лейкопластырем и полиэтиленовой пленкой (чтобы не испачкать постель) и ложитесь спать. Таким средством можно пользоваться 2-3 раза в неделю.

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Ванночка для ног. Тут опять поможет уголь. Добавьте 5-6 столовых ложек измельченного угля в тазик с горячей водой. Опустите туда ноги с больными пальцами и принимайте такие ванночки по 30-40 минут, добавляя горячую воду по мере остывания. Только помните, что уголь может покрасить стенки пластикового тазика!

Напитки. Если у вас был хоть один приступ подагры, то откажитесь навсегда от алкогольных напитков. Если пиво само по себе содержит огромное количество пуринов, то вино, шампанское, водка и другие крепкие напитки очень замедляют выведение мочевой кислоты из организма. Пейте больше воды! Если нет проблем с сердцем, то нужно выпивать минимум 5-6 стаканов чистой воды в день. Жидкость помогает выводить избыток кислоты.

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Черешня. Многие американские врачи советуют есть горсть черешни 1 раз в день для профилактики острого приступа подагры. Они утверждают, что 1 столовая ложка сока в день может значительно уменьшить количество мочевой кислоты. Поэтому ешьте черешню в сезон!

"Некоторые лекарства, которые прописывают при гипертонии, могут повышать уровень мочевой кислоты в организме. Поэтому посоветуйтесь с вашим лечащим врачом по поводу дальнейшего приема таких таблеток. Не стоит принимать аптечные витамины с большим содержанием витамина А. Его переизбыток может спровоцировать приступ подагры", – подытожила терапевт.

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