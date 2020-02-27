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Подтяжка лица без операции: как действует SMAS лифтинг

СМАС воздействует на глубокие слои, радикально омолаживает мышечный каркас и запускает процесс неоколлагенеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00

В прошлом веке звезды Голливуда ради продолжения карьеры отваживались на круговую подтяжку лица. Операция невероятно болезненная, сопряженная с множеством рисков и непредсказуемым результатом. Сейчас украинки могут омолодить лицо и тело без боли, без риска и без операции. Инновационный SMAS лифтинг в клинике Diamond Laser оценили сотни благодарных клиентов из Украины и стран Европы.

Почему SMAS?

На глубине ≈ 5 мм под кожей и подкожно-жировой клетчаткой находится мышечный каркас, который в случае ослабления формирует носогубные складки, морщины, заломы и "бульдожьи" щечки. Медики называют его сокращенно SMAS-слой: нижний мышечно-апоневротический слой, по-английски Superficial Muscular Aponeurotic System. Стимуляция SMAS-слоя укрепляет мышцы и выравнивает рельеф лица и тела.

Показания для SMAS лифтинга:

  • гравитационный птоз черт лица;
  • опущенные уголки рта и глаз,
  • обвисшие щеки, оплывший овал лица;
  • лишние подбородки;
  • носогубные и слезные складки;
  • морщины;
  • дряблость кожи в районе предплечий, бедер, талии;
  • резкий сброс веса и обвисшие ткани;
  • антивозрастная профилактика.

Отличие новой аппаратной методики – в глубине проникновения. В отличие от большинства аппаратов, СМАС воздействует на глубокие слои, радикально омолаживает мышечный каркас и запускает процесс неоколлагенеза.

Космическая точность

Для пациентов SMAS-лифтинг похож на УЗИ. Процедура проходит в амбулаторных условиях, бескровна и безболезненна. Происходит фото-фиксация первичного состояния кожи, полный демакияж, очистка кожи, обработка антисептиком, разметка рабочей зоны и нанесение геля-проводника.

Врач на экране аппарата с помощью манипулы обнаруживает глубину залегания СМАС-слоя и выбирает насадки: 1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм. Затем происходит тщательная обработка рабочей зоны ультразвуковым лазером Hifu. Время проведения процедуры зависит от размеров рабочей зоны и занимает 60-150 минут. Сразу после сеанса происходит фотофиксация результата.

Трехмерный объемный SMAS-лифтинг стимулирует мышечный каркас и запускает пролонгированный процесс синтеза коллагена. Первый результат – подтянутая кожа – виден сразу. Вторичный эффект омоложения нарастает на протяжении нескольких месяцев. Лазерный лифтинг не дает осложнений. Рекомендованный интервал – 1 раз в 2 года.

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