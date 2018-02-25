Похмелье будет все хуже, ученые сделали неожиданное открытие

Группа ученых обнаружила ген, который делает состояние похмелья невыносимым для человека. Информацию предоставляет The Independent.

В сообщении указано, что открытие сделали специалисты из Пенсильванского университета.

В ходе исследований они изучили более 2500 различных человеческих геномов, представляющих 20 популяций. Согласно опубликованным данным, с каждым следующим поколением группа генов, которая отвечает за выработку алкогольдегидрогеназы, постоянно становится сильнее. Всего через несколько поколений состояние похмелья для человека станет невыносимым, а желание употреблять спиртное сведется практически к нулю. Весь процесс заложен в естественном отборе, который прогрессирует с каждым годом, учитывая экологию и стрессы.

Ранее эксперты доказали, что вредные привычки улучшают мозговую деятельность у пожилых людей.