Похмелье будет все хуже, ученые сделали неожиданное открытие

Сегодня, 04:50

В ходе исследований они изучили более 2500 различных человеческих геномов, представляющих 20 популяций

Ученые. Фото: creativeart / Freepik
Ученые. Фото: creativeart / Freepik

Группа ученых обнаружила ген, который делает состояние похмелья невыносимым для человека. Информацию предоставляет The Independent.

В сообщении указано, что открытие сделали специалисты из Пенсильванского университета.

В ходе исследований они изучили более 2500 различных человеческих геномов, представляющих 20 популяций. Согласно опубликованным данным, с каждым следующим поколением группа генов, которая отвечает за выработку алкогольдегидрогеназы, постоянно становится сильнее. Всего через несколько поколений состояние похмелья для человека станет невыносимым, а желание употреблять спиртное сведется практически к нулю. Весь процесс заложен в естественном отборе, который прогрессирует с каждым годом, учитывая экологию и стрессы.

Ранее эксперты доказали, что вредные привычки улучшают мозговую деятельность у пожилых людей.
ученые, алкоголь, похмелье
Источник:

"Ортодокс"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Wellness

С чем не следует мешать алкоголь. Фото: pixabay

Чем категорически нельзя закусывать алкоголь

Вчера, 15:59

Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем

Wellness

Алкоголь опасен. Фото: pixabay.com

Ученые назвали пугающую опасность спиртного

22 Февраля, 12:34

Исследователи из Канады изучили 60 тысяч случаев ранней деменции
Загрузка...

Wellness

Алкоголь. Фото: pixabay

Как помочь организму быстро переварить алкоголь

22 Февраля, 07:39

Эксперты рассказали, как помочь собственному телу быстрее переработать спиртное

Другие регионы

Фото: 20 Minutes

В Винницкой области крестный напоил двоих детей до реанимации

22 Февраля, 03:44

Мужчине грозит штраф - или пять лет тюрьмы, если будет доказано, что он сделал это намеренно

Wellness

Алкоголь может принести пользу. Фото: freepik.com

Ученые нашли удивительную пользу алкоголя

20 Февраля, 12:54

Исследователи изучили привычки 1700 лиц в возрасте 90-99 лет

Запорожье

Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Запорожье раскрыли подробности убийства "мужчины из лифта"

14 Февраля, 14:51

Жестокое убийство не обошлось без алкоголя
Загрузка...