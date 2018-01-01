Похудевшая на 28 кг американка: "Делайте это каждый день"

Лишние килограммы уходили без особых усилий, говорит девушка

Как похудеть к лету – ходите пешком. Фото: Facebook Как похудеть к лету – ходите пешком. Фото: Facebook Как похудеть к лету – ходите пешком. Фото: Facebook Как похудеть к лету – ходите пешком. Фото: Facebook Как похудеть к лету – ходите пешком. Фото: Facebook Как похудеть к лету – ходите пешком. Фото: Facebook 1/6

Необычной историей похудения с американскими таблоидами поделилась 21-летняя девушка по имени Кайлин Вымола из штата Коннектикут (США). Она сбросила 28 килограммов лишнего веса без особых усилий: изнурительных диет, тяжелых упражнений в спортзале и, конечно же, хирургического вмешательства.

Подобной историей поделилась девушка по имени Джейд Сокоби, похудевшая на 65 килограммов.

Хотя Кайлин говорит, что из-за избыточного веса никогда не чувствовала себя плохо и была уверенной в себе. У нее есть парень Алекс, с которым она собирается пожениться в 2020 году. Именно для него американка решила привести себя в порядок.

Сейчас пара запланировала отдых, поэтому Кайлин решила быстро похудеть, чтобы уверенно чувствовать себя в купальнике: "Моя цель состояла в том, чтобы чувствовать себя хорошо и спокойно, а не беспокоиться о том, что люди смотрят на меня".

За несколько месяцев перед поездкой в Мексику Кайлин сбросила 28 килограммов лишнего веса. Американка призналась, что не любит спорт. Кроме того, ей было жалко денег на спортзал: "Честно говоря, я не чувствовала, что мне нужно идти в спортзал. Я не хотела тратить на это деньги".

Кайлин нашла альтернативный способ. Девушка отказалась от вредной пищи, а в обеденный перерыв и после работы устраивала себе прогулки. Каждый день она проходила около десяти километров.

Американка рассказала, что все это время Алекс поддерживал ее и напоминал, что любит ее не за килограммы. "Он постоянно хвалил меня за то, как я выгляжу. Он постоянно напоминал мне, что сколько бы я ни весила, я всегда буду красива в его глазах", – поделилась Кайлин.

Напомним, неожиданные секреты "умного" похудения: восемь простых шагов.

Есть несколько советов или даже секретов, которые помогут вам держать себя в форме, не прибегая к кардинальным мерам.

Ранее сайт "Сегодня" также писал, как похудеть на пять килограммов за месяц: самые легкие способы.