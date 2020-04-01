Поликистоз яичников: как быстро забеременеть

Почему гинекологи часто советуют похудеть для успешного зачатия

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это нарушение эндокринной системы, приводящее к нерегулярным месячным, росту волос по мужскому типу и изменениям в яичниках, которое обнаруживается при ультразвуковом исследовании. УЗИ – один их самых простых и доступных методов диагностики поликистоза. Очень часто именно поликистоз становиться препятствием к зачатию. Многие девушки и женщины годами борются с этим заболеванием. Подробнее о поликистозе расскажет гинеколог Марина Степнова.

Иногда врачи-гинекологи советуют своим пациенткам похудеть, чтобы быстрее забеременеть. Ведь, действительно, ожирение по мужскому типу с отложением жира в области низа живота является одной из частых причин поликистоза яичников. Иногда достаточно сбросить всего 5-6 лишних килограммов, чтобы беременность наступила.

УЗИ – один их самых простых и доступных методов диагностики поликистоза Фото: Depositphotos

Половые клетки созревают в яичниках. Во время овуляции наступает возможная беременность. Если же овуляция не происходит, то яйцеклетка заканчивает свой жизненный цикл внутри фолликула или не образуется. Однако при СПКЯ половые клетки созревают без системы и накапливаются в яичниках, образуя кисты. Конечно, это становится одной из причин, почему женщине в очередной раз не удается забеременеть.

"Поликистоз чаще всего лечат медикаментозно, с помощью гормональных средств, или же с помощью лапароскопической операции. Но если ваш лечащий врач, видя ваши анализы и вашу общую картину, считает, что ситуацию можно исправить с помощью похудения, то я рекомендую прислушаться к этому совету", – рекомендует гинеколог Марина Степнова.

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Одну из ведущих ролей в СПКЯ играет повышение глюкозы в крови. Поэтому прежде всего нужно расстаться с лишними килограммами. Сесть на низкоуглеводную диету, вести счет калориям, заниматься фитнесом. Ищите свои варианты. Чем моложе женщина, тем быстрее она сможет сбросить лишние килограммы. Ведь порой даже незначительных, но регулярных физических нагрузок и изменения питания бывает достаточно, чтобы понизить уровень глюкозы в крови и изменить гормональный фон и восстановить овуляцию.

"Снижение веса всего на 5% уже приводит биохимические показатели в норму, и через полгода у четырех из пяти женщин восстанавливается овуляция. А это значит, что вероятность наступления беременности повышается в разы", – подытожила врач.

Если же диета и спорт не помогают, то обратитесь к эндокринологу, который может порекомендовать сбросить вес медикаментозным методом (но это самый последний вариант).

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