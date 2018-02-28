Помогает ли оксолиновая мазь при гриппе и простуде?

В 2014 году популярный телеведущий Евгений Комаровский в эфире передачи "Школа доктора Комаровского" заявил: "К сожалению, на сегодняшний день исследований, которые указывают на то, что оксолиновая мазь помогает, не существует". Но так ли это? Оксолин появился на отечественном рынке почти полвека назад. Неужели за все это время доказательная медицина ни разу не пыталась подтвердить или опровергнуть эффективность этого препарата?

Оксолиновая мазь разрабатывалась в Центре по химии лекарственных средств СССР для профилактики гриппа. Прежде чем препарат поступил в аптеки, его свойства проверили пять ведущих медицинских учреждений. По данным "Химико-фармацевтического журнала", клиническое изучение препарата проводилось с участием 13,5 тысячи человек.

Дети дошкольного возраста

Среди дошкольников профилактическое действие оксолина изучалось в Центральной СЭС Минздрава СССР в 1969 году. Под наблюдением специалистов оказались 9 600 детей в 80 детских учреждениях. Было установлено, что использование оксолина предупреждало заболевание гриппом в 43% случаев. В остальных – отмечено более легкое течение инфекции.

Школьники и студенты

Этим исследованием занимался Львовский НИИ эпидемиологии и микробиологии в 1970 году, во время эпидемии гриппа. Среди 611 учащихся в возрасте 15-18 лет заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями сократилась на 50% у тех, кто пользовался оксолиновой мазью дважды в день, и на 45% у тех, кто использовал ее раз в день. Упоминания о данном случае можно найти в материалах первого Всесоюзного симпозиума по химиопрофилактике и химиотерапии гриппа в 1971 году.

Взрослые

Исследованиями в разный период занимались СЭС Кишинева, Всесоюзный НИИ гриппа МЗ СССР и клиническое отделение Института вирусологии им. Д. И. Ивановского.

Так, по материалам контролируемого изучения, проведенного СЭС Кишинева, применение оксолиновой мази у 2939 человек также снижает заболеваемость гриппом на 40-45%.

По результатам всех проведенных клинических исследований был сделан вывод о том, что оксолин:

оказывает противовирусное действие и способен снизить риск заболевания гриппом и другими ОРВИ на 45-50%;

оксолиновая мазь может успешно применяться для индивидуальной профилактики.

Иными словами, нет никаких оснований утверждать, будто оксолин не имеет доказательств эффективности. Такие высказывания свидетельствуют исключительно о слабом владении вопросом или желании намеренно дезинформировать общество.