Понравится всем: ученые назвали простую привычку для продления жизни

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В исследовании приняли участие свыше 38 тысяч взрослых людей
Наблюдение за добровольцами велось на протяжении 13 лет. Ученые пытались установить уровень смертности среди людей, которые спали менее пяти часов, и шесть-семь часов в сутки.
Также принимался во внимание ряд других факторов, среди которых индекс массы тела, потребление алкоголя и курение, физическая активность.
Ученые Стокгольмского университета в Швеции установили, что продолжительный сон на выходных может не только компенсировать недостаток сна в будни, но также снизить риск преждевременной смерти, пишет Science Alert.
По информации издания, в исследовании приняли участие свыше 38 тысяч взрослых людей. Все они сообщали продолжительность сна в рабочие и выходные дни.
Наблюдение за добровольцами велось на протяжении 13 лет. Ученые пытались установить уровень смертности среди людей, которые спали менее пяти часов, и шесть-семь часов в сутки.
Также принимался во внимание ряд других факторов, среди которых индекс массы тела, потребление алкоголя и курение, физическая активность.
В итоге, среди людей в возрасте до 65 лет риск преждевременной смертности увеличивался на 65 процентов, если они страдали от недостатка сна. При этом, если они компенсировали нехватку сна в выходные, то их показатели были такими же, как и у контрольной группы.
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