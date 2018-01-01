Понравится всем: ученые назвали простую привычку для продления жизни

В исследовании приняли участие свыше 38 тысяч взрослых людей

Как продлить жизнь, ученые выяснили. Фото: Freepik

Наблюдение за добровольцами велось на протяжении 13 лет. Ученые пытались установить уровень смертности среди людей, которые спали менее пяти часов, и шесть-семь часов в сутки.

Также принимался во внимание ряд других факторов, среди которых индекс массы тела, потребление алкоголя и курение, физическая активность.

Ученые Стокгольмского университета в Швеции установили, что продолжительный сон на выходных может не только компенсировать недостаток сна в будни, но также снизить риск преждевременной смерти, пишет Science Alert.

По информации издания, в исследовании приняли участие свыше 38 тысяч взрослых людей. Все они сообщали продолжительность сна в рабочие и выходные дни.

Наблюдение за добровольцами велось на протяжении 13 лет. Ученые пытались установить уровень смертности среди людей, которые спали менее пяти часов, и шесть-семь часов в сутки.

Также принимался во внимание ряд других факторов, среди которых индекс массы тела, потребление алкоголя и курение, физическая активность.

В итоге, среди людей в возрасте до 65 лет риск преждевременной смертности увеличивался на 65 процентов, если они страдали от недостатка сна. При этом, если они компенсировали нехватку сна в выходные, то их показатели были такими же, как и у контрольной группы.

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку.

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