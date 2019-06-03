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После загара: рецепт успокаивающей маски для лица от Кортни Кардашьян

Такая маска идеальна для летнего ухода

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:20
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян, старшая из знаменитых сестер, недавно запустила собственный лайфстайл-проект под названием Poosh. Там она делится рецептами полезных блюд, обзорами бьюти-средств и советами по здоровому образу жизни. В преддверии сезона отпусков Кортни рассказала, как приготовить идеальную летнюю маску для лица: увлажняющую и успокаивающую.

Смотрите видео, какие модные маски для лица действительно работают:

Польза ингредиентов маски

  • Овсянка обладает мягкими отшелушивающими свойствами. Кроме этого, она помогает справиться с сухостью и зудом.
  • Мед богат антиоксидантами, что делает его прекрасным средством для защиты от солнца. Это также эффективный ингредиент для кожи, склонной к появлению угревой сыпи, потому что он снимает воспаление и абсорбирует загрязнения, не пересушивая лицо.
  • Йогурт содержит ферменты и молочную кислоту для увлажнения и успокоения кожи. Кроме этого, он имеет отбеливающие свойства, что помогает выровнять тон лица.
  • Клубника богата витамином С, который предотвращает старение. Она подтягивает, осветляет и нежно отшелушивает кожу.

Овсяная маска после загара

Фото: Ivan Solis

Если вы обгорели, не добавляйте клубнику. В ее состав входят кислоты, которые могут усилить жжение.

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана овсяных хлопьев (не быстрого приготовления)
  • 3 столовых ложки натурального йогурта без добавок
  • 2 столовые ложки жидкого органического меда
  • 3 клубники (по желанию)

Рецепт приготовления:

  • Измельчите сухие овсяные хлопья до консистенции порошка. Это можно сделать в кофемолке или блендере.
  • Пересыпьте в миску.
  • Добавьте натуральный йогурт и мед, перемешайте.

Если вы решили использовать клубнику:

  • Положите промытые ягоды в блендер и измельчите. Добавьте в смесь (вместе с соком) и хорошо перемешайте. Если консистенция станет слишком водянистой, добавьте больше овсянки.
  • Дайте смеси настояться в течение 10-15 минут, чтобы овес впитал жидкие ингредиенты.
  • Нанесите на чистую кожу.
  • Оставьте на 10-20 минут, затем смойте.

Совет: Попробуйте использовать только овсяные хлопья (не измельченные) и воду в качестве легкого скраба. А натуральный йогурт можно наносить на лицо как успокаивающее средство после пляжа. Вы можете чередовать все три средства: скраб из овсянки, маску и йогурт.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.

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Источник: Сегодня
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