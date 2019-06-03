После загара: рецепт успокаивающей маски для лица от Кортни Кардашьян
Такая маска идеальна для летнего ухода
Кортни Кардашьян, старшая из знаменитых сестер, недавно запустила собственный лайфстайл-проект под названием Poosh. Там она делится рецептами полезных блюд, обзорами бьюти-средств и советами по здоровому образу жизни. В преддверии сезона отпусков Кортни рассказала, как приготовить идеальную летнюю маску для лица: увлажняющую и успокаивающую.
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Польза ингредиентов маски
- Овсянка обладает мягкими отшелушивающими свойствами. Кроме этого, она помогает справиться с сухостью и зудом.
- Мед богат антиоксидантами, что делает его прекрасным средством для защиты от солнца. Это также эффективный ингредиент для кожи, склонной к появлению угревой сыпи, потому что он снимает воспаление и абсорбирует загрязнения, не пересушивая лицо.
- Йогурт содержит ферменты и молочную кислоту для увлажнения и успокоения кожи. Кроме этого, он имеет отбеливающие свойства, что помогает выровнять тон лица.
- Клубника богата витамином С, который предотвращает старение. Она подтягивает, осветляет и нежно отшелушивает кожу.
Овсяная маска после загара
Если вы обгорели, не добавляйте клубнику. В ее состав входят кислоты, которые могут усилить жжение.
Ингредиенты:
- 1/4 стакана овсяных хлопьев (не быстрого приготовления)
- 3 столовых ложки натурального йогурта без добавок
- 2 столовые ложки жидкого органического меда
- 3 клубники (по желанию)
Рецепт приготовления:
- Измельчите сухие овсяные хлопья до консистенции порошка. Это можно сделать в кофемолке или блендере.
- Пересыпьте в миску.
- Добавьте натуральный йогурт и мед, перемешайте.
Если вы решили использовать клубнику:
- Положите промытые ягоды в блендер и измельчите. Добавьте в смесь (вместе с соком) и хорошо перемешайте. Если консистенция станет слишком водянистой, добавьте больше овсянки.
- Дайте смеси настояться в течение 10-15 минут, чтобы овес впитал жидкие ингредиенты.
- Нанесите на чистую кожу.
- Оставьте на 10-20 минут, затем смойте.
Совет: Попробуйте использовать только овсяные хлопья (не измельченные) и воду в качестве легкого скраба. А натуральный йогурт можно наносить на лицо как успокаивающее средство после пляжа. Вы можете чередовать все три средства: скраб из овсянки, маску и йогурт.
Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.
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