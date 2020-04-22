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Последствия коронавируса: китайские врачи показали неожиданные фото

Что происходит с кожей после COVID-19

Анна Педан
Сегодня, 14:12

У двух китайских медиков, заразившихся коронавирусом изменился цвет кожи. Кардиолог Йи Фань и уролог Ху Вэйфэн, обоим по 42 года, были инфицированы коронавирусной инфекцией в Уханьской центральной больнице еще в январе. Оба мужчины были в тяжелом состоянии, пишет издание Metro.

Доктор Йи был подключен к аппарату ЭКМО в течение 39 дней. Его коллеге, доктору Ху было значительно хуже. Он был под аппаратом 99 дней. ЭКМО – это радикальная процедура жизнеобеспечения, которая заменяет функцию сердца и легких, закачивая кислород в кровь вне организма. Кроме того, оба врача получали серьезное медикаментозное лечение.

На данный момент оба медика чувствуют себя гораздо лучше. Но цвет их кожи значительно потемнел. Их лечащий врач, доктор Ли, не знает, на какой препарат так отреагировал организм. Но он надеется, что все вернется в норму, как только печень пациентов начнет функционировать должным образом.

Кожа китайских медиков после заболевания коронавирусом
Кожа китайских медиков после заболевания коронавирусом
Фото: Metro.co.uk

На сегодня доктор Йи все еще находится в постели, но выздоровление идет полным ходом. Он рассказал журналистам, что может нормально двигаться в кровати, но все еще борется за то, чтобы самостоятельно ходить.

А вот доктор Ху все еще в реанимации, он не мог говорить до 11 апреля. Сейчас врачу заметно лучше.

Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом. Смотрите в нашем сюжете:

Напомним, ранее мы писали об исследованиях немецких ученых, которые рассказали, в каких случаях можно заразиться коронавирусом через дверную ручку.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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